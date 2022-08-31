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    Новости

    Джордж Миллер хотел бы снять приквел «Дороги ярости» про Макса

    31 августа 2022
    31.08.2022
    555
    0 минут на чтение
    Джордж Миллер хотел бы снять приквел «Дороги ярости» про Макса

    Режиссер «Безумного Макса: Дорога ярости» Джордж Миллер в одном из интервью рассказал, откуда взялась идея для приквела про молодую Фуриосу в исполнении Ани Тейлор-Джой.

    Как оказалось, она возникла еще во время работы над фильмом 2015 года. Авторы проработали предысторию героини и концепцию мира, но у них не было возможности раскрыть их в самой ленте.

    История Фуриосы возникла еще до начала съемок «Дороги ярости». У нас был недурный сценарий на руках. Так что я повторял себе: если «Дорогая ярости» сработает, то я расскажу эту историю.

    Также постановщик отметил, что хотел бы снять еще один приквел «Дороги ярости» — уже про Макса. Он вместе со сценаристом написал «чуть ли не роман» о приключениях главного героя за год до событий картины.

    Мы вернемся к этой истории позднее.

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