Джордж Миллер хотел бы снять приквел «Дороги ярости» про Макса

Режиссер «Безумного Макса: Дорога ярости» Джордж Миллер в одном из интервью рассказал, откуда взялась идея для приквела про молодую Фуриосу в исполнении Ани Тейлор-Джой.

Как оказалось, она возникла еще во время работы над фильмом 2015 года. Авторы проработали предысторию героини и концепцию мира, но у них не было возможности раскрыть их в самой ленте.

История Фуриосы возникла еще до начала съемок «Дороги ярости». У нас был недурный сценарий на руках. Так что я повторял себе: если «Дорогая ярости» сработает, то я расскажу эту историю.

Также постановщик отметил, что хотел бы снять еще один приквел «Дороги ярости» — уже про Макса. Он вместе со сценаристом написал «чуть ли не роман» о приключениях главного героя за год до событий картины.