Джорджу Мартину понравились черновые версии первых серий второго сезона «Дома дракона»

Автор «Песни Льда и Пламени» Джордж Мартин рассказал, что уже посмотрел черновые версии первых эпизодов второго сезона «Дома дракона».

По его словам, новые серии оказались очень мрачными и эмоциональными, а один из его друзей вообще заплакал под впечатлением.

Сам Мартин впечатлился декорациями на съемочной площадке «Дома дракона», которые оказались куда масштабнее «Игры престолов».

ОГРОМНЫЕ, потрясающие и настолько реальные, что мне показалось, будто я прошел через временной портал и оказался в Вестеросе.

В течение нескольких дней писатель обсуждал с шоураннером Райаном Кондалом и его командой третий и четвертый сезоны.

Это были оживленные, веселые дискуссии, и мы проделали хорошую работу… хотя двух дней недостаточно. <…> Я не уверен, что и двадцати дней хватило бы.

Второй сезон «Дома дракона» выйдет летом 2024 года.