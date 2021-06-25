Дзюндзи Ито нарисует короткую мангу по «Маяку» к японской премьере фильма

Скоро в Японии выйдет психологический хоррор «Маяк», и в качестве бонуса посетители кинотеатров получат короткую мангу-синопсис фильма, проиллюстрированную самим мастером ужасов Дзюндзи Ито!

По словам мангаки, ему очень понравилась мрачная атмосфера картины. Также он отметил, что в своей работе хотел воспроизвести подход к использованию света и тени из фильма.

Напомним, в центре сюжета пара смотрителей маяка, теряющих рассудок на изолированном острове, — их играют Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо.

«Маяк» Роберта Эггерса вышел в 2019 году, его очень тепло встретили как критики, так и обычные зрители.

Отрывок из манги

Японский постер