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    Дзюндзи Ито нарисует короткую мангу по «Маяку» к японской премьере фильма

    25 июня 2021
    25.06.2021
    309
    0 минут на чтение
    Дзюндзи Ито нарисует небольшую мангу по «Маяку» к японской премьере фильма 1

    Скоро в Японии выйдет психологический хоррор «Маяк», и в качестве бонуса посетители кинотеатров получат короткую мангу-синопсис фильма, проиллюстрированную самим мастером ужасов Дзюндзи Ито!

    По словам мангаки, ему очень понравилась мрачная атмосфера картины. Также он отметил, что в своей работе хотел воспроизвести подход к использованию света и тени из фильма.

    Напомним, в центре сюжета пара смотрителей маяка, теряющих рассудок на изолированном острове, — их играют Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо.

    «Маяк» Роберта Эггерса вышел в 2019 году, его очень тепло встретили как критики, так и обычные зрители.

    Отрывок из манги

    Японский постер

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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