Дзюндзи Ито нарисует короткую мангу по «Маяку» к японской премьере фильма

Скоро в Японии выйдет психологический хоррор «Маяк», и в качестве бонуса посетители кинотеатров получат короткую мангу-синопсис фильма, проиллюстрированную самим мастером ужасов Дзюндзи Ито!
По словам мангаки, ему очень понравилась мрачная атмосфера картины. Также он отметил, что в своей работе хотел воспроизвести подход к использованию света и тени из фильма.
Напомним, в центре сюжета пара смотрителей маяка, теряющих рассудок на изолированном острове, — их играют Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо.
«Маяк» Роберта Эггерса вышел в 2019 году, его очень тепло встретили как критики, так и обычные зрители.
Отрывок из манги
Японский постер
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