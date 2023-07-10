EA анонсировала игру про Черную пантеру

EA наконец объявила, что в работе находится одиночная игра от третьего лица про Черную пантеру.
При этом инсайдер Джефф Грабб кратко рассказал о проекте год назад — в июле 2022-го.
За разработку отвечает Cliffhanger Games, которую EA основала специально для производства этой игры.
Сам проект находится на ранней стадии разработки, поэтому деталей о нем пока нет.
Однако разработчики уверяют, что геймеров ждет большой мир, свобода действий и аутентичный для вселенной Marvel опыт.
У игры про Черную пантеру пока нет даты релиза.
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Редактор
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