EA анонсировала игру про Черную пантеру

EA наконец объявила, что в работе находится одиночная игра от третьего лица про Черную пантеру.

При этом инсайдер Джефф Грабб кратко рассказал о проекте год назад — в июле 2022-го.

За разработку отвечает Cliffhanger Games, которую EA основала специально для производства этой игры.

Сам проект находится на ранней стадии разработки, поэтому деталей о нем пока нет.

Однако разработчики уверяют, что геймеров ждет большой мир, свобода действий и аутентичный для вселенной Marvel опыт.

У игры про Черную пантеру пока нет даты релиза.