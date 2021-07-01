EA делала спин-офф Mass Effect для Nintendo DS с героев в духе Хана Соло

Бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра в интервью MinnMax рассказал, что EA какое-то время работала над спин-оффом Mass Effect для Nintendo DS.
Проект с подзаголовком Corsair задумывался как шутер от первого лица с главным героем, который больше напоминает Хана Соло, а не Спектра.
Как отмечает ветеран студии, игру отменили из-за высоких затрат, так как для нее нужен был самый дорогой картридж, который только существует для консоли, что значительно снижало потенциальную прибыль. Кроме того, местное управление космическим кораблем не особо вписывалось во франшизу.
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