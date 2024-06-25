Эдди Мерфи: «Шрек» получит спин-офф про Осла

Эдди Мерфи рассказал, что пятую часть «Шрека» запустили в производство в начале 2024 года. Актер даже успел записать некоторые реплики для Осла.

Вместе с этим он заявил, что Осел все-таки получит собственный мультфильм. Но им займутся только после выхода нового «Шрека».

Напомним, в начале 2023 года Мерфи отметил, что про Осла в теории тоже можно сделать спин-офф, как про Кота в сапогах, тем более его персонаж будет посмешнее!

По мнению Эдди, «Шрек 5» выйдет в 2025 году. Скорее всего, им занимается DreamWorks вместе со студией Illumination.