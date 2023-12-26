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    «Эх, проиграл» — трейлер праздничной короткометражки по «Чебурашке»

    26 декабря 2023
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    26.12.2023
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    «Эх, проиграл» — трейлер праздничной короткометражки по «Чебурашке»

    Онлайн-кинотеатр START объявил, что «Чебурашка» получит праздничную короткометражку с подзаголовком «Выходной».

    По сюжету у Чебурашки и Гены нарисовался выходной, но у каждого из них свои планы на то, как провести свободное время.

    К главным ролям вернулись Ольга Кузьмина и Сергей Гармаш. В режиссерском кресле вновь Дмитрий Дьяченко.

    Премьера состоится 1 января 2024 года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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