«Эх, проиграл» — трейлер праздничной короткометражки по «Чебурашке»

Онлайн-кинотеатр START объявил, что «Чебурашка» получит праздничную короткометражку с подзаголовком «Выходной».
По сюжету у Чебурашки и Гены нарисовался выходной, но у каждого из них свои планы на то, как провести свободное время.
К главным ролям вернулись Ольга Кузьмина и Сергей Гармаш. В режиссерском кресле вновь Дмитрий Дьяченко.
Премьера состоится 1 января 2024 года.
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Редактор
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