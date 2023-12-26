«Эх, проиграл» — трейлер праздничной короткометражки по «Чебурашке»

Онлайн-кинотеатр START объявил, что «Чебурашка» получит праздничную короткометражку с подзаголовком «Выходной».

По сюжету у Чебурашки и Гены нарисовался выходной, но у каждого из них свои планы на то, как провести свободное время.

К главным ролям вернулись Ольга Кузьмина и Сергей Гармаш. В режиссерском кресле вновь Дмитрий Дьяченко.

Премьера состоится 1 января 2024 года.