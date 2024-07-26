Экранизации BioShock сократили бюджет. Теперь это будет более личный фильм

Продюсер экранизации BioShock Рой Ли во время Comic-Con поделился новыми подробностями проекта. По его словам, Netflix сократил бюджет фильма.

Причиной стало изменение курса ленты — вместо масштабности команда сфокусируется на более «личном» формате. Из-за этого пришлось переписывать сценарий.

Работа над экранизацией ведется как минимум с 2022 года. Режиссером все еще значится Фрэнсис Лоуренс («Голодные игры: Сойка-пересмешница»).

Подробности сюжета фильма BioShock не разглашаются.