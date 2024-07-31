    Новости

    Экранизации Warhammer 40,000 могут не выйти. В одной из них должен сыграть Генри Кавилл

    31 июля 2024
    Фото аватара
    31.07.2024
    405
    0 минут на чтение
    Экранизации Warhammer 40,000 могут не выйти. В одной из них должен сыграть Генри Кавилл

    Games Workshop упомянула в своем финансовом отчете, что будущие экранизации Warhammer 40,000 могут не получить одобрения, если Amazon не согласует со студией «творческие принципы» в ближайшие пять месяцев.

    У сторон есть время до декабря 2024-го для решения вопроса, иначе фильмы и сериалы по Warhammer не увидят свет. Исполнительным продюсером франшизы должен выступить Генри Кавилл, который также снимется как минимум в одном проекте.

    На каком этапе сейчас находятся переговоры между Amazon и GW, остается неясным. В конце 2023 года компании начали поиски «элитной группы сценаристов».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    «Стальной гигант»: фильм о самом человечном роботе 11
    0
    3248
    «Стальной гигант»: фильм о самом человечном роботе

    Трудная история недооценённого шедевра

    Всё будет страшно хорошо: 5 фильмов ужасов со счастливым финалом
    0
    17773
    Всё будет страшно хорошо: 5 фильмов ужасов со счастливым финалом

    И боялись они долго и счастливо

    «Азаг»: мир настольной ролевой игры 8
    0
    80452
    «Азаг»: мир настольной ролевой игры

    Вселенная забытых богов.

    Что почитать? 8 романов с самыми холодными мирами
    0
    72527
    Что почитать? 8 романов с самыми холодными мирами

    Бр-р-р на каждой странице

    «Дэдпул и Росомаха» — кинокомикс для взрослых во славу заурядности 6
    0
    112239
    «Дэдпул и Росомаха». Кинокомикс для взрослых во славу заурядности

    Вселенная «Людей Икс» мертва — да здравствует вселенная «Людей Икс»!

    «Мне нравится моя игра, потому что она милая». Дневник разработчика настольной игры «Космобюро» 22
    0
    142410
    «Мне нравится моя игра, потому что она милая». Дневник разработчика настольной игры «Космобюро»

    Андрей Колупаев — об истории создания игры про космических торговцев

    Брент Уикс «Слепящий нож». В духе Дэвида Геммела
    0
    131960
    Брент Уикс «Слепящий нож». В духе Дэвида Геммела

    Интриганское фэнтези с претензией на эпопею

    Читаем книгу: Ричард Суон — Тирания веры
    0
    165009
    Читаем книгу: Ричард Суон — Тирания веры

    Отрывок, в котором Вонвальт зеленеет, а Шестнадцатый легион отправляется подавлять восстание.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить