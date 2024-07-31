Экранизации Warhammer 40,000 могут не выйти. В одной из них должен сыграть Генри Кавилл

Games Workshop упомянула в своем финансовом отчете, что будущие экранизации Warhammer 40,000 могут не получить одобрения, если Amazon не согласует со студией «творческие принципы» в ближайшие пять месяцев.
У сторон есть время до декабря 2024-го для решения вопроса, иначе фильмы и сериалы по Warhammer не увидят свет. Исполнительным продюсером франшизы должен выступить Генри Кавилл, который также снимется как минимум в одном проекте.
На каком этапе сейчас находятся переговоры между Amazon и GW, остается неясным. В конце 2023 года компании начали поиски «элитной группы сценаристов».
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