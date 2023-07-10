Экранизация Borderlands жива! Её сценарий писал шоураннер The Last of Us, но теперь его имя убрали

Помните фильм Borderlands от режиссёра Элая Рота с Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кёртис и Джеком Блэком? Последние новости о нём были ещё пару лет назад, а потом он на долгое время пропал с радаров. По слухам, картину отправили на досъёмки, а сценарий пришлось переписывать.

В конце июня у фильма обновилась карточка на сайте Гильдии сценаристов США, и теперь в ней не значится имя сценариста Крейга Мейзина (шоураннер «Чернобыля» и The Last of Us). Вместо этого приведён псевдоним Джо Кромби.

По всей видимости, имя сценариста пришлось убрали из-за значительной переработки сценария. По правилам Гильдии, такое может произойти, если изменений внесли слишком много и от старого текста мало что осталось.

Издание World of Reel добавляет, что Мейзин сам захотел убрать имя из титров, потому что не захотел, чтобы после переработки его имя ассоциировалось с проектом. Кроме того, World of Reel раскрыл, кого именно позвали заниматься переработкой фильма. Сценариста Гарри Росса («Плезантвиль», «Голодные игры», «Фаворит») наняли летом 2022-го переписать текст. А досъёмками занимался Тим Миллер («Дэдпул»).

Судя по всему, скоро должны появиться новости об официальном релизе. Даты у фильма пока нет.

Картина, как и видеоигра, рассказывает про команду охотников за сокровищами, которые отправились на дикую планету Пандора, где обитают мутанты, дикари и опасные твари. В команду входят как обычные профессиональные вояки, так и обладали особых способностей. В фильме должны появиться Лилит (Кейт Бланшетт), робот Клэптрэп (Джек Блэк), Крошка Тина (Ариана Гринблатт), мутант Крига (Флориан Мунтяну), вояка Роланд (Кевин Харт) и Патриция Таннис (Джейми Ли Кёртис).