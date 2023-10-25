Экранизация «Лучше подавать холодным» будет смесью «Убить Билла» и «Игры престолов»

Режиссер Тим Миллер, известный по «Дэдпулу», поделился некоторыми подробностями об адаптации фэнтезийного романа «Лучше подавать холодным».

По его словам, автор оригинальной серии «Первый закон» Джо Аберкромби вовлечен в работу над всеми аспектами экранизации.

Изначально планировалось перенести на большие экраны трилогию «Первый закон», но затем авторы остановились на книге «Лучше подавать холодным», чтобы представить франшизу более широкой аудитории, а потом продолжить и углубиться в детали.

Постановщик описывает проект как смесь «Убить Билла» и «Игры престолов». Это гримдарк фэнтези, в котором много чувства юмора и человечности, что будет отличать его от других проектов.

Главную роль в фильме исполнит Ребекка Фергюсон из «Миссии невыполнима» и «Дюны» Дени Вильнева.

Действие «Лучше подавать холодным» развернется в Штирии, а в центре сюжета будет женщина, которая хочет отомстить предавшему ее нанимателю.