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    Экранизация «Лучше подавать холодным» будет смесью «Убить Билла» и «Игры престолов»

    25 октября 2023
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    25.10.2023
    12094
    0 минут на чтение
    Тим Ми

    Режиссер Тим Миллер, известный по «Дэдпулу», поделился некоторыми подробностями об адаптации фэнтезийного романа «Лучше подавать холодным».

    По его словам, автор оригинальной серии «Первый закон» Джо Аберкромби вовлечен в работу над всеми аспектами экранизации.

    Изначально планировалось перенести на большие экраны трилогию «Первый закон», но затем авторы остановились на книге «Лучше подавать холодным», чтобы представить франшизу более широкой аудитории, а потом продолжить и углубиться в детали.

    Постановщик описывает проект как смесь «Убить Билла» и «Игры престолов». Это гримдарк фэнтези, в котором много чувства юмора и человечности, что будет отличать его от других проектов.

    Главную роль в фильме исполнит Ребекка Фергюсон из «Миссии невыполнима» и «Дюны» Дени Вильнева.

    Действие «Лучше подавать холодным» развернется в Штирии, а в центре сюжета будет женщина, которая хочет отомстить предавшему ее нанимателю.

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