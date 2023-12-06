Экранизация The Legend of Zelda будет больше напоминать фильмы Хаяо Миядзаки

Режиссер Уэс Болл в одном из интервью рассказал о своем видении лайв-экшен экранизации The Legend of Zelda.

По его словам, он хочет, чтобы его фэнтези больше напоминало фильмы Хаяо Миядзаки, а не «Властелин колец».

Это будет потрясающий приключенческий фэнтези-фильм, который не будет похож на «Властелина колец». Я всегда говорил, что хотел бы увидеть лайв-экшен адаптацию Миядзаки — с его волшебством и причудами. Мне бы хотелось видеть в <грядущем фильме> что-то такое.

Постановщик подчеркнул, что для него это одна из самых важных работ, потому что он вырос на The Legend of Zelda. И эту франшизу пока никто не переносил на большие экраны.

Сейчас для картины пишут сценарий, а сам Болл еще должен закончить «Планету обезьян: Новое царство».