Экшен-RPG Baldur’s Gate: Dark Alliance добрался до ПК спустя 20 лет после релиза на консолях

Девяностые годы были эпохой расцвета для компьютерных игр по мотивам Dungeons & Dragons. Игровая серия Baldur’s Gate стала легендарной и даже была возрождена студией Larian Studios в 2012. Однако некоторые спин-оффы игры остались забытыми.

Спин-офф Dark Alliance мало знаком даже ярым фанатам франшизы, но теперь у них появится возможность пройти его снова. Baldur’s Gate: Dark Alliance — это ролевой экшен, выпущенный Black Isle в 2001 году на PS2, а позже портированный на Xbox, GameCube и Game Boy Advance. Игра основана на правилах третьей редакции Dungeons & Dragons и связана общей вселенной с дилогией Baldur’s Gate от BioWare.

Сюжет Dark Alliance разворачивается на Побережье Мечей и континенте Фэйрун и рассказывает об эльфийке-колдунье Адрианне, дварфе-воине Кромлехе и человеке-лучнике Ване. В городе Врата Бальдура им дают задание избавиться от Гильдии Ксантама, которая в действительности представляет собой часть ещё большего зла.

Геймплейно Dark Alliance объединяет в себе экшен-RPG и hack-and-slash. Игра не похожа на остальную серию Baldur’s Gate — она больше сфокусирована на экшн-составляющей.

В мае 2021-го обновлённая версия неожиданно появилась на PS4, Xbox One и Nintendo Switch с поддержкой разрешения 4K и повышенной частоты кадров, а теперь игра вышла и на компьютерах. Но важно не забывать, что по своей сути она остаётся игрой 20-летней давности, которая ранее на компьютерах не выпускалась.

Стоимость игры на данный момент составляет 649 рублей в EGS и 2209 рублей в Steam и GOG. Интересно, что на выходе спин-офф имел гораздо меньшую цену в Steam — 515 рублей, но уже спустя несколько часов цена выросла.

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