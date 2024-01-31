    Новости

    Эксклюзивный отрывок из третьего сезона «Сергия против нечисти»

    31 января 2024
    Фото аватара
    31.01.2024
    361
    0 минут на чтение
    Эксклюзивный отрывок из третьего сезона «Сергия против нечисти»

    Стриминговый сервис KION поделился с «Миром фантастики» эксклюзивным отрывком из третьего сезона «Сергия против нечисти» с подзаголовком «Яга».

    В ролике охотник на нечисть Сергий и Тетушка открывают портал в темный мир. Вместе с этим у них появляется еще одна проблема: капитан полиции Катя из-за нечистых сил превратилась в кикимору.

    Главные роли в сериале исполнили Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Елена Подкаминская, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова и не только.

    Премьера состоится 1 февраля.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    «Мечты робота». Неизвестный мультфильм, номинированный на «Оскар» 2
    0
    18085
    «Мечты робота». Неизвестный мультфильм, номинированный на «Оскар»

    Мечтают ли андроиды об электроовцах? Или о большой крепкой дружбе?

    Какие фильмы смотреть онлайн и за рубежом в феврале 2024-го? 3
    0
    70319
    Какие фильмы смотреть онлайн и за рубежом в феврале 2024-го

    Идеальный фильм Бёртона, снятый не Бёртоном; «Гарри встретил Салли» в далёком будущем; первобытный «Хищник»; мультик о том, что Тьма — хорошо; дорогой фанатский фильм для Netflix, ну и самое скучное — блокбастер по комиксам Marvel.

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 25
    0
    108504
    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском

    В том числе одна манга и один русский комикс.

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кинотеатрах? Неужели смотреть нечего? 2
    0
    127688
    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кино? Неужели смотреть нечего?

    Телеспектакль, корейцы, российское фэнтези и ОЧЕНЬ много ужасов.

    Гибель шаттла «Челленджер». Взрыв в прямом эфире и переломный момент космонавтики
    0
    167513
    Гибель шаттла «Челленджер». Взрыв в прямом эфире и переломный момент космонавтики

    Семьдесят третья секунда, которая изменила всё

    Читаем отрывок из романа Райана Кейхилла «Сквозь кровь и пламя»
    0
    182682
    Читаем отрывок из романа Райана Кейхилла «Сквозь кровь и пламя»

    В котором главный герой слушает историю от сказителя, который неожиданным образом появляется в их родном захолустье.

    Художник Стив Прескотт: орки, маги и Magic: The Gathering 2
    0
    282099
    Художник Стив Прескотт: орки, маги и Magic: The Gathering

    Канадский художник — о работе с Wizards of the Coast, границе между реальностью и фантазией и важности хобби

    Н. К. Джемисин «Город, которым мы стали». Спасение мистера Нью-Йорка
    0
    244319
    Н. К. Джемисин «Город, которым мы стали». Спасение мистера Нью-Йорка

    Городское фэнтези с перебором повесточки

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить