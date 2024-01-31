Эксклюзивный отрывок из третьего сезона «Сергия против нечисти»

Стриминговый сервис KION поделился с «Миром фантастики» эксклюзивным отрывком из третьего сезона «Сергия против нечисти» с подзаголовком «Яга».

В ролике охотник на нечисть Сергий и Тетушка открывают портал в темный мир. Вместе с этим у них появляется еще одна проблема: капитан полиции Катя из-за нечистых сил превратилась в кикимору.

Главные роли в сериале исполнили Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Елена Подкаминская, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова и не только.

Премьера состоится 1 февраля.