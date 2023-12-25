Элайджа Вуд и Шон Эстин сыграли в Baldur’s Gate 3 вместе со Свеном Винке

Larian Studios опубликовала ролик, в котором глава студии Свен Винке поиграл в Baldur’s Gate 3 вместе с «экспертами по фэнтези».
В гостях у Винке оказались звезды «Властелина колец» Элайджа Вуд и Шон Эстин, которые сыграли Фродо и Сэма.
Актеры создали персонажей (с Темным соблазном), попытались выучить древнее заклинание, встретили Гейла в портале и… повздорили с белкой.
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