Элайджа Вуд и Шон Эстин сыграли в Baldur’s Gate 3 вместе со Свеном Винке

Larian Studios опубликовала ролик, в котором глава студии Свен Винке поиграл в Baldur’s Gate 3 вместе с «экспертами по фэнтези».

В гостях у Винке оказались звезды «Властелина колец» Элайджа Вуд и Шон Эстин, которые сыграли Фродо и Сэма.

Актеры создали персонажей (с Темным соблазном), попытались выучить древнее заклинание, встретили Гейла в портале и… повздорили с белкой.