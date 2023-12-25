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    Элайджа Вуд и Шон Эстин сыграли в Baldur’s Gate 3 вместе со Свеном Винке

    25 декабря 2023
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    25.12.2023
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    Элайджа Вуд и Шон Эстин сыграли в Baldur's Gate 3 вместе со Свеном Винке

    Larian Studios опубликовала ролик, в котором глава студии Свен Винке поиграл в Baldur’s Gate 3 вместе с «экспертами по фэнтези».

    В гостях у Винке оказались звезды «Властелина колец» Элайджа Вуд и Шон Эстин, которые сыграли Фродо и Сэма.

    Актеры создали персонажей (с Темным соблазном), попытались выучить древнее заклинание, встретили Гейла в портале и… повздорили с белкой.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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