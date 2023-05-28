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    «Элементарно»: первые отзывы — худший мультфильм Pixar?

    28 мая 2023
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    28.05.2023
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    Первые отзывы об «Элементарно»

    Сегодня на Каннском фестивале состоялась премьера нового мультфильма Pixar «Элементарно». Первые отзывы критиков оказались смешанными. Часть из них хвалят мультфильм, называя его лучшим проектом Pixar за последнее время, но большинство отзывов оказались скорее негативными — многие отмечают, что красивые визуальные эффекты не компенсируют поверхностный сюжет.

    На Metacrititc у мультфильма 56 баллов — это худшая оценка из всех проектов Pixar.

    Total Film:

    «Без сомнения, мультфильму есть чем понравиться. Но хотелось бы, чтобы темы, поднятые в нем, не исследовались поверхностно».

    IndieWire

    Хотя почти каждая реплика в мультфильме несет в себе неудачную двусмысленность, когда герои молчат, фильм оживает благодаря великолепным, просто сногсшибательным визуальным эффектам. Они создаются неведомым способом, когда свет взаимодействует с обоими персонажами [Огня и Воды] на этапе монтажа.

    Variety:

    Вместо того, чтобы дать детям более глубокое понимание, как работают стихии Огня, Воды, мультфильм создаёт новые правила для элементов, которые нужно усвоить, но они не применяются вне фильма. «Элементарно» слишком сложен, для него нужна масштабная экспозиция, так что динамичный фильм пытается втиснуть важную предысторию в финальную часть фильма. […] Лучше бы режиссер сделал сюжет проще, а не динамичнее.

    The Wrap:

    Вот новый взгляд на старую формулу, оживленный достижениями в области технологий и исполненный с настоящим мастерством. Однако фильм полон сложных и нестабильных частей, собранных вместе в самой «элементарной» форме.

    Screendaily:

    Новая работа Pixar — одна из самых выдающихся в визуальном плане. Однако эмоции теряются на фоне сюжета — знакомого и одновременно слишком сложного. В мультфильме есть намеки на остроумие, но нет талантливого исполнения и легкости, когда-то присущих студии. […] Будь то второсортные шутки или шаблонные слезодавительные моменты [мультфильма], от ощущения вторичности не уйти. Многие элементы этого фильма использовались гораздо лучше в прошлых работах студии.

    The Hollywood Reporter:

    Здесь есть все — и в таких количествах, что мультфильм выглядит, как первая работа Pixar, полностью созданная искусственным интеллектом. Проблема в том, что в «Элементарно» нет оригинальности и тематической дерзости, которые можно встретить в «ВАЛЛ-И»., «Головоломке» и «Тайне Коко».

    Deadline:

    «Элементарно» — фильм, который начинается с умной концепции и продолжает строить мир, полный изобретений (именно то, что мы ожидаем от Pixar). А затем он использует этот мир в качестве фона для затяжной драмы, которая могла бы быть выдрана из сценария теленовеллы.

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