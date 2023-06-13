Embracer Group хочет превратить «Властелина колец» в одну из крупнейших игровых франшиз

Конгломерат Embracer Group, который владеет правами на вселенную «Властелина колец», хочет сделать из нее одну из крупнейших игровых серий.
Мы владеем «Властелином колец», и мы знаем, что нам нужно очень серьезно использовать «Властелина колец» и превратить его в одну из крупнейших игровых франшиз в мире. Очевидно, это то, что мы собираемся делать.
Такое заявление корпорация сделала на фоне масштабной реструктуризации, в рамках которой она сократит расходы по всем направлениям, а также уделит больше внимания внутренней интеллектуальной собственности и увеличит внешнее финансирование крупнобюджетных игр.
Напомним, в начале года Embracer Group объявила, что выпустит игр по «Властелину колец» до 31 марта 2024 года. Релиз одной из них — The Lord of the Rings: Gollum — уже состоялся.
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Это могут быть в том числе мобильные тайтлы.
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Александр Ремизов
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