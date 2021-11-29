Эми Паскаль: Sony и Marvel уже готовятся к следующей части «Человека-паука»

Эми Паскаль, продюсер «Человека-паука: Нет пути домой» из Sony, рассказала в одном из интервью, что триквел — не последний фильм о дружелюбном соседе с Томом Холландом и Marvel.
По ее словам, студии уже готовятся к производству следующей трилогии и других совместных фильмов.
Это не последний фильм, над которым мы работаем совместно с Marvel. И не последний фильм о Человеке-пауке. Мы уже готовимся к следующему фильму с Томом Холландом и Marvel. Для нас эти три фильма — единое целое. И теперь мы приступаем к следующим трем. Это не последний фильм в киновселенной Marvel.
Прежде Том Холланд и другие актеры сомневались, что Sony и Marvel возьмутся за продолжение «Человека-паука». Но, похоже, студии пришли к согласию и все обсудили.
Также Эми Паскаль пообещала, что в ближайшее время фанатов ждут новости о сиквеле «Человека-паука: Через вселенные».
Напомним, «Нет пути домой» выйдет 16 декабря.
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