Эмма Робертс: если бы не интернет-культура, «Мадам Паутину» приняли бы иначе

Эмма Робертс, сыгравшая Мэри Паркер в провалившейся «Мадам Паутине», призналась, что ей фильм понравился.

По словам актрисы, все причастные к картине были великолепны, в том числе режиссер С. Дж. Кларксон.

<С. Дж. Кларксон> — причина, по которой я захотела сняться в фильме.

Робертс считает, что ленту приняли бы лучше, если бы не интернет-культура, которая все превращает в шутку.

Что меня расстраивает во многих вещах, в том числе тех, которыми я занимаюсь, так это люди, сводящие все к шутке.

Также Эмма отметила, что никогда нельзя предугадать, получится фильм хорошим или нет.

Всем нравится вести себя так, будто они могут предсказать исход. Правда в том, что это невозможно. Иногда дела идут плохо, а потом <фильм> «взрывается» в TikTok. Иногда дела идут хорошо, а потом ты смотришь на результат и думаешь: «А так ли это хорошо?»

Напомним, ранее исполнительница главной роли Дакота Джонсон объяснила провал «Мадам Паутины» тем, что фильмом занимались не авторы, а студийные боссы.