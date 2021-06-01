Эмма Стоун не удивлена, что у «Круэллы» такая мрачная история

В одном из интервью звезда «Круэллы» Эмма Стоун призналась, что ей было интересно погрузиться в предысторию известной злодейки Disney.

Это действительно захватывающее и интересное переосмысление персонажа, которого, как мне кажется, мы знали на поверхностном уровне. Было забавно углубиться в то, что движет ею и делает ее такой злой.

Также актриса призналась, что не удивлена мрачной истории фильма, поскольку на протяжении многих лет она наблюдала, как проект меняется.

Сложно удивиться, когда ты четыре года работаешь над фильмом и видишь множество разных вариаций сценария. Я не удивилась, потому что видела все изменения, через которые прошла картина.

В России фильм выйдет 3 июня.