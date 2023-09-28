«Эмоции управляют людьми» — трейлер российского фэнтези «Самая большая луна»

Кинопрокатчик «Атмосфера Кино» опубликовал полноценный трейлер российского фэнтези «Самая большая луна».
По сюжету в мире существуют эмеры — сверхлюди, которые не чувствуют боли и могут управлять эмоциями. Но их существование оказывается под угрозой, поэтому полукровка Денис отправляется на поиски избранной.
За постановку отвечает Алексей Попогребский, снявший «Как я провел этим летом». Главные роли исполнили Филипп Янковский, Симона Куст, Аристарх Венес, Иван Ивашов и не только.
Премьера состоится 22 февраля 2024 года.
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