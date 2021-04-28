«Энакин ещё вернётся»: актёр «Войн клонов» обещает новый мульт-проект

Актёр Мэтт Лэнтер, озвучивавший Энакина Скайуокера в мультсериале «Войны клонов», в интервью Entertainment Weekly намекнул, что мы скоро увидим его персонажа в новом анимационном проекте.

Сейчас идёт работа над новым проектом Lucasfilm Animation. Я участвовал кое в чём, о чём пока не могу рассказать. Вы увидите Энакина снова. Я никогда, по сути, и не расставался с Энакином, я озвучиваю видеоигры и кое-что новое для Lucasfilm Animation.

Журналисты предполагают, что джедай и будущий владыка ситхов появится в уже анонсированном мультсериале «Бракованная партия» — о спецподразделении штурмовиков-клонов времён Республики. Всего месяц назад тот же Мэтт Лэнтер как раз вспоминал , как его персонаж впервые столкнулся с той самой Бракованной партией в «Войнах клонов».

Кроме того, Энакин (в облике Дарта Вейдера) уже точно появится в грядущем сериале «Кеноби», где его снова сыграет Хейден Кристенсен, уже исполнявший эту роль в трилогии приквелов.