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    Новости

    «Энакин ещё вернётся»: актёр «Войн клонов» обещает новый мульт-проект

    28 апреля 2021
    Кот-император
    28.04.2021
    362
    1 минута на чтение
    «Энакин ещё вернётся»: актёр «Войн клонов» обещает новый мульт-проект 1

    Актёр Мэтт Лэнтер, озвучивавший Энакина Скайуокера в мультсериале «Войны клонов», в интервью Entertainment Weekly намекнул, что мы скоро увидим его персонажа в новом анимационном проекте.

    Сейчас идёт работа над новым проектом Lucasfilm Animation. Я участвовал кое в чём, о чём пока не могу рассказать. Вы увидите Энакина снова. Я никогда, по сути, и не расставался с Энакином, я озвучиваю видеоигры и кое-что новое для Lucasfilm Animation.

    Журналисты предполагают, что джедай и будущий владыка ситхов появится в уже анонсированном мультсериале «Бракованная партия» — о спецподразделении штурмовиков-клонов времён Республики. Всего месяц назад тот же Мэтт Лэнтер как раз вспоминал, как его персонаж впервые столкнулся с той самой Бракованной партией в «Войнах клонов».
    Кроме того, Энакин (в облике Дарта Вейдера) уже точно появится в грядущем сериале «Кеноби», где его снова сыграет Хейден Кристенсен, уже исполнявший эту роль в трилогии приквелов.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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