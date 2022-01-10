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    Новости

    Эндрю Гарфилду понравилось скрывать свое появление в новом «Человеке-пауке»

    10 января 2022
    10.01.2022
    2661
    0 минут на чтение
    Эндрю Гарфилду понравилось скрывать свое появление в новом «Человеке-пауке»

    Эндрю Гарфилд в одном из интервью прокомментировал, каково ему было лгать о том, что он не появится в «Человеке-пауке: Нет пути домой».

    Как оказалось, для актера это был своего рода челлендж, который пришелся ему по душе.

    Не буду врать, у меня был стресс. Это было напряженно, но в тоже время странно приятно. Все это было похоже на масштабную игру, которую я вел с журналистами и фанатами. И мне было очень весело. Бывало, когда я думал: «Боже, я ненавижу лгать». Я правда не люблю врать. И у меня не очень это выходит. Но я продолжал думать, что это такая игра.

    По словам Гарфилда, ему как фанату хотелось бы, чтобы его ввели в заблуждение, а потом сделали сюрприз.

    Я бы хотел, чтобы актер убедил меня в том, что не появится в фильме. А потом я бы пришел в кино, и мои догадки оказались бы верны. Я бы хотел, чтобы так произошло.

    Держать свое появление в триквеле «Человека-паука» для Эндрю было непросто, особенно после того, как в сети появились кадры с ним и Тоби Магуйаром.

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