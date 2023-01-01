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    Новости

    Энн Хэтэуэй сыграет в фильме о динозаврах в 1980-х

    18 марта 2023
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    18.03.2023
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    0 минут на чтение
    Энн Хэтэуэй сыграет в фильме о динозаврах Дэвида Роберта Митчелла

    Энн Хэтэуэй исполнит главную роль в фильме Дэвида Роберта Митчелла о динозаврах, действие которого развернётся в 1980-х годах. Режиссёр Митчелл известен по лентам «Под Сильвер-Лэйк» и «Оно (It Follows)» 2014 года.

    Компания Bad Robot Джей Джей Абрамса спродюсирует фильм для студии Warner Bros.

    Deadline подтвердил новость об участии Энн Хэтэуэй в грядущей картине Дэвида Роберта Митчелла, но детали сюжета о динозаврах и времени действия пока официально не подтверждены. Их сообщил инсайдер Джефф Снайдер в подкасте The Hot Mic.

    Съёмки фильма начнутся этой осенью. Согласно Deadline, это будет «захватывающее путешествие», которое будет сниматься в IMAX.

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