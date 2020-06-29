Энтони Маки: «Сокол и Зимний солдат» отличается от фильмов Marvel ограниченным бюджетом

Энтони Маки в недавнем интервью Variety рассказал, что «Сокол и Зимний солдат» будет похож на фильмы Marvel. Его главное отличие — ограниченный бюджет.

На производство выделили около 150 миллионов долларов, что много для сериала, но все еще меньше бюджета блокбастеров. К примеру, в «Мстителей: Финал» вложили 350 миллионов без учета маркетинга.

Как мне кажется, это первый фильм или шоу Marvel с ограниченным бюджетом. При работе над предыдущими картинами было такое ощущение: «Это Marvel, мы можем снимать хоть вечность».

При этом съемки шоу не сильно отличаются от предыдущих фильмов. По сути, это будет шести или восьмичасовая картина.

Мы снимали его, как обычный фильм. Все, кто работал над сериалами прежде, говорили: «Я никогда не работал над чем-то подобным». Мы как будто снимали фильм и делили его на эпизоды. Так что вместо двух часов хронометража будут шесть или восемь.

Сериал «Сокол и Зимний солдат» должен выйти в августе 2020 года в Disney+, но не исключено, что его отложат.