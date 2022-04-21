Эпичный трейлер космического мультфильма «Базз Лайтер»

Ролик раскрывает сюжетную подоплёку картины — оказывается, космический герой после путешествия отсутствовал дома долгие года. Ситуация осложняется агрессивными роботами-инопланетянами, и чтобы остановить угрозу, Лайтеру предстоит возглавить отряд храбрецов.

«Базз Лайтер» рассказывает историю персонажа, который стал прообразом для главного героя «Истории игрушек».

Базза озвучил Крис Эванс. Режиссёр — Энгус МакЛэйн.

Постер

Мультфильм выходит 17 июня в кинотеатрах. В России — когда-нибудь.