Эпичный трейлер космического мультфильма «Базз Лайтер»

Ролик раскрывает сюжетную подоплёку картины — оказывается, космический герой после путешествия отсутствовал дома долгие года. Ситуация осложняется агрессивными роботами-инопланетянами, и чтобы остановить угрозу, Лайтеру предстоит возглавить отряд храбрецов.
«Базз Лайтер» рассказывает историю персонажа, который стал прообразом для главного героя «Истории игрушек».
Базза озвучил Крис Эванс. Режиссёр — Энгус МакЛэйн.
Постер
Мультфильм выходит 17 июня в кинотеатрах. В России — когда-нибудь.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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