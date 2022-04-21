    3
    Новости

    Эпичный трейлер космического мультфильма «Базз Лайтер»

    21 апреля 2022
    21.04.2022
    403
    0 минут на чтение

    Ролик раскрывает сюжетную подоплёку картины — оказывается, космический герой после путешествия отсутствовал дома долгие года. Ситуация осложняется агрессивными роботами-инопланетянами, и чтобы остановить угрозу, Лайтеру предстоит возглавить отряд храбрецов.

    «Базз Лайтер» рассказывает историю персонажа, который стал прообразом для главного героя «Истории игрушек».

    Базза озвучил Крис Эванс. Режиссёр — Энгус МакЛэйн.

    Постер

    Эпичный трейлер космического мультфильма «Базз Лайтер»

    Мультфильм выходит 17 июня в кинотеатрах. В России — когда-нибудь.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    «Аллоды Онлайн» снова живы! Стоит ли пробовать их 2022 году? 8
    0
    18249
    «Аллоды Онлайн» снова живы! Стоит ли пробовать их 2022 году?

    Куда податься, если WoW недоступна?

    Обзор Syberia: The World Before. Прощание с Бенуа Сокалем
    0
    66808
    Обзор Syberia: The World Before. Прощание с Бенуа Сокалем

    Это полноценное новое приключение Кейт Уокер, трогательное и красивое.

    «Бэтмен» Мэтта Ривза: Тёмный город, эмо-рыцарь 6
    0
    105295
    «Бэтмен» Мэтта Ривза: Тёмный город, эмо-рыцарь

    «Настоящий детектив» в Готэме.

    Видео: дайджест настольных игр
    0
    267988
    Видео: дайджест настольных игр

    Наши коллеги рассказывают про игры для вечеринок и несколько классных комиксов.

    Обзор Tiny Tina's Wonderlands. Ода D&D с пушками 24
    0
    172892
    Обзор Tiny Tina’s Wonderlands. Ода D&D

    Скорее фанатская модификация к Borderlands 3, чем полноценный спин-офф.

    1
    0
    209906
    Настольная игра «Приключения Робина Гуда»

    Автор игры, художник и геймдизайнер Михаэль Менцель, открыл множество интересных находок, чтобы вы смогли ощутить себя героями этой легенды. 

    Герои, получившие дар сродни проклятию 1
    0
    197786
    Герои, получившие дар сродни проклятию

    Например, почти все персонажи Стивена Кинга.

    Crossout Mobile
    0
    298725
    Crossout Mobile: впечатления от игры для новичков и опытных Выживших

    Что может понравиться, что может насторожить и несколько советов.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить