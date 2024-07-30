Эрик Крипке объяснил, зачем Солдатик вернется в пятом сезоне «Пацанов»

Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке рассказал, что Солдатик в исполнении Дженсена Эклза будет отличным второстепенным антагонистом в пятом сезоне.

Солдатик действительно хочет убить Бутчера после того, как тот предал его в третьем сезоне. Он превосходный кандидат, чтобы перейти на другую сторону и присоединиться к супергероям.

Его решили вернуть в сюжет в том числе для того, чтобы глубже исследовать тему взаимоотношений отца и сына между Солдатиком и Хоумлендером.

Там много материала о том, как Солдатик относится к Хоумлендеру, как Хоумлендер относится к своему отцу. Поэтому мы хотели углубиться в эти отношения.

Напомним, пятый сезон «Пацанов» станет для сериала заключительным.