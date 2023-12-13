Еще больше песчаных червей в новом трейлере сиквела «Дюны»

Warner Bros. опубликовала уже третий по счету трейлер второй части «Дюны» Дени Вильнева.

Главные роль вновь исполнят Тимоти Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон и другие.

К актерскому составу в новом фильме присоединились Флоренс Пью (принцесса Ирулан Коррино), Остин Батлер (Фейд-Раута Харконнен), Кристофер Уокен (падишах-император Шаддама IV Коррино) и Леа Сейду (леди Марго).

Премьера состоится 1 марта 2024 года.