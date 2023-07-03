«Еще увидимся, Эрен» — первый тизер финала «Атаки титанов»

Студия MAPPA в рамках Anime Expo 2023 представила первый тизер-трейлер финала «Атаки титанов».
В ролике показали некоторые кадры битвы главных гереов с Эреном в форме Титана-основателя.
А в конце можно услышать словам Микасы, которые в манге она говорит в кульминации сражения: «Еще увидимся, Эрен».
Премьера состоится осенью этого года — точной даты пока нет.
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Редактор
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