«Если мы не остановим Трауна, все будет напрасно» — вышел новый трейлер «Асоки»

Disney опубликовала полноценный трейлер грядущего сериала «Звездных войн: Асока», в которых фанаты «Повстанцев» увидят много знакомых персонажей.

По сюжету главной героине предстоит предотвратить новую угрозу, нависшую над галактикой, и узнать, что случилось с Эзрой и Трауном.

Главные роли, напомним, исполняют Розарио Доусон (Асока), Наташа Лю Бордиццо (Сабин), Мэри Элизабет Уинстед (Гера) и не только.

Премьера состоится 23 августа.