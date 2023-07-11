«Если мы не остановим Трауна, все будет напрасно» — вышел новый трейлер «Асоки»

Disney опубликовала полноценный трейлер грядущего сериала «Звездных войн: Асока», в которых фанаты «Повстанцев» увидят много знакомых персонажей.
По сюжету главной героине предстоит предотвратить новую угрозу, нависшую над галактикой, и узнать, что случилось с Эзрой и Трауном.
Главные роли, напомним, исполняют Розарио Доусон (Асока), Наташа Лю Бордиццо (Сабин), Мэри Элизабет Уинстед (Гера) и не только.
Премьера состоится 23 августа.
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