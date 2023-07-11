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    Новости

    «Если мы не остановим Трауна, все будет напрасно» — вышел новый трейлер «Асоки»

    11 июля 2023
    Фото аватара
    11.07.2023
    832
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    «Если мы не остановим Трауна, все будет напрасно» — вышел новый трейлер «Асоки»

    Disney опубликовала полноценный трейлер грядущего сериала «Звездных войн: Асока», в которых фанаты «Повстанцев» увидят много знакомых персонажей.

    По сюжету главной героине предстоит предотвратить новую угрозу, нависшую над галактикой, и узнать, что случилось с Эзрой и Трауном.

    Главные роли, напомним, исполняют Розарио Доусон (Асока), Наташа Лю Бордиццо (Сабин), Мэри Элизабет Уинстед (Гера) и не только.

    Премьера состоится 23 августа.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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