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    Esprit Games разыгрывает 500 000 рублей в честь своего 10-летия!

    12 июня 2024
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    12.06.2024
    126
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    Издатель мобильных и браузерных игр Esprit Games празднует свое 10-летие и разыгрывает по такому случаю 500 000 рублей!

    А еще дарит промокоды для изданных игр и устраивает различные тематические ивенты.

    Всего разыгрывается больше 100 подарков, в числе которых игровая валюта от 500 до 100 000 рублей.

    Чтобы принять участие , до 21 июня нужно совершить платеж и заглянуть на стрим с розыгрышем, попасть в топ-50 донатеров в период акции или включить режим творца, нарисовав новое лого для Esprit Games или маскот.

    Все подробности можно узнать на сайте Esprit Games по ссылке.

    erid LjN8JtHLP ООО “ЭСПРИТ ГЕЙМС”

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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