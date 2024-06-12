Esprit Games разыгрывает 500 000 рублей в честь своего 10-летия!

Издатель мобильных и браузерных игр Esprit Games празднует свое 10-летие и разыгрывает по такому случаю 500 000 рублей!

А еще дарит промокоды для изданных игр и устраивает различные тематические ивенты.

Всего разыгрывается больше 100 подарков, в числе которых игровая валюта от 500 до 100 000 рублей.

Чтобы принять участие , до 21 июня нужно совершить платеж и заглянуть на стрим с розыгрышем, попасть в топ-50 донатеров в период акции или включить режим творца, нарисовав новое лого для Esprit Games или маскот.

Все подробности можно узнать на сайте Esprit Games по ссылке.

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