Esprit Games разыгрывает 500 000 рублей в честь своего 10-летия!

Издатель мобильных и браузерных игр Esprit Games празднует свое 10-летие и разыгрывает по такому случаю 500 000 рублей!
А еще дарит промокоды для изданных игр и устраивает различные тематические ивенты.
Всего разыгрывается больше 100 подарков, в числе которых игровая валюта от 500 до 100 000 рублей.
Чтобы принять участие , до 21 июня нужно совершить платеж и заглянуть на стрим с розыгрышем, попасть в топ-50 донатеров в период акции или включить режим творца, нарисовав новое лого для Esprit Games или маскот.
Все подробности можно узнать на сайте Esprit Games по ссылке.
erid LjN8JtHLP ООО “ЭСПРИТ ГЕЙМС”
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.