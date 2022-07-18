    3
    Новости

    Эстетика игр и аниме: открылся предзаказ артбука «Guweiz. Мерцание в темноте»

    18 июля 2022
    18.07.2022
    250
    1 минута на чтение
    Эстетика игр и аниме: открылся предзаказ артбука «Guweiz. Мерцание в темноте»

    На CrowdRepublic открылся предзаказ снискавшего популярность артбука от сингапурского художника Гу Чжэнвэя (Guweiz).

    В книгу входят не только иллюстрации в эстетике аниме-сериалов, видеоигр, восточной урбанистики и киберпанка, но и множество рассказов художника о создании сюжета в изображениях, о своих мирах и о трудностях, которые приходилось преодолевать.

    Художник описывает творческий путь, показывая на примерах и рассказывая, как из самоучки-любителя, рисующего лица только анфас, поскольку это проще, он стал признанным и коммерчески успешным художнико, владеющим всеми инструментами и техниками.

    Людям нравится оригинальное искусство, а задача художника — развивать навыки, чтобы научиться четко реализовывать свои творческие замыслы. Я воспринимаю себя как вечного ученика и  верю, что процесс обучения никогда не заканчивается

    Гу Чжэнвэй, художник

    Пусть за художника скажут его работы:

    Эстетика игр и аниме: открылся предзаказ артбука «Guweiz. Мерцание в темноте» 1 Эстетика игр и аниме: открылся предзаказ артбука «Guweiz. Мерцание в темноте» 3 Эстетика игр и аниме: открылся предзаказ артбука «Guweiz. Мерцание в темноте» 2

    Доставка запланирована на сентябрь. Предзаказ будет идти месяц. Книга обойдётся в 1400 рублей.

    А ещё в рамках кампании можно заказать другие классные артбуки вроде «Легенды о волках», «Магического реализма Элизы Ивановой» и The Art of Loish.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Обзор Stray: котэ, смерть и роботы
    0
    3497
    Обзор Stray: котэ, смерть и роботы

    Маленький пушистый обзор.

    Обитель кринжа: почему не получилась экранизация Resident Evil от Netflix 3
    0
    19504
    Обитель кринжа: почему не получилась экранизация Resident Evil от Netflix

    Такими темпами фильмы Пола У.С. Андерсона будут вспоминать добрым словом.

    Читаем книгу Мэтью Стовер «Герои умирают»
    0
    122363
    Читаем книгу Мэтью Стовер «Герои умирают»

    В книгу включены рассказ «В ТОСКе» (In the Sorrows), который выходит впервые на русском, и интервью с автором.

    Современная космическая фантастика, написанная в духе классики 5
    0
    180601
    Что почитать: современная космическая фантастика в духе классических романов

    Кто написал просто эпигонство, а кому удалось подискутировать с классиками?

    Яцек Пекара «Ловцы душ» 
    0
    242218
    Яцек Пекара «Меч ангелов. Ловцы душ». Кульминация без финала

    Два сборника тёмного фэнтези про альтернативное Средневековье.

    «Человек-бензопила»: что скрывается за маской отбитого боевика
    0
    283382
    «Человек-бензопила»: что скрывается за маской отбитого боевика

    Жестокий, кровавый, несносно смешной и абсолютно сумасшедший мир.

    «Тор: Любовь и гром»: сюжет, камео и сцена после титров (все спойлеры здесь!)
    0
    333590
    «Тор: Любовь и гром»: сюжет, камео и сцены после титров (все спойлеры здесь!)

    Заодно рассказываем, чего ждать дальше от истории про бога Грома!

    Как создавался «Контакт» Роберта Земекиса 5
    0
    412431
    «Интерстеллар» поколения 1990-х. Как создавался «Контакт» Роберта Земекиса

    Как научно-фантастический бестселлер учёного стал любимым фильмом астрономов.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить