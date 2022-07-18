Эстетика игр и аниме: открылся предзаказ артбука «Guweiz. Мерцание в темноте»

На CrowdRepublic открылся предзаказ снискавшего популярность артбука от сингапурского художника Гу Чжэнвэя (Guweiz).

В книгу входят не только иллюстрации в эстетике аниме-сериалов, видеоигр, восточной урбанистики и киберпанка, но и множество рассказов художника о создании сюжета в изображениях, о своих мирах и о трудностях, которые приходилось преодолевать.

Художник описывает творческий путь, показывая на примерах и рассказывая, как из самоучки-любителя, рисующего лица только анфас, поскольку это проще, он стал признанным и коммерчески успешным художнико, владеющим всеми инструментами и техниками.

Людям нравится оригинальное искусство, а задача художника — развивать навыки, чтобы научиться четко реализовывать свои творческие замыслы. Я воспринимаю себя как вечного ученика и верю, что процесс обучения никогда не заканчивается Гу Чжэнвэй, художник

Пусть за художника скажут его работы:

Доставка запланирована на сентябрь. Предзаказ будет идти месяц. Книга обойдётся в 1400 рублей.

А ещё в рамках кампании можно заказать другие классные артбуки вроде «Легенды о волках», «Магического реализма Элизы Ивановой» и The Art of Loish.