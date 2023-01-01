«Эта штука раскроет твой потенциал» — трейлер сериала The Big Door Prize

Apple TV+ опубликовал первый трейлер фантастического комедийного сериала The Big Door Prize.

Его сюжета разворачивается в небольшом городке под названием Дирфилд, жители которого однажды обнаруживают в местном универмаге волшебную машину «Морфо», предсказывающую судьбу. И только учитель средней школы Дасти относится к ней скептически.

Шоураннером выступает Дэвид Уэст, работавший над «Шиттс Крик». А главную роль исполнил Крис О’Дауд, наиболее известный по «О мышах и людях».

Премьера сериала состоится 29 марта.