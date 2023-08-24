«Это беда, это зло» — трейлер российского мистического фильма «Телекинез»

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» опубликовала трейлер мистического фильма «Телекинез».

Действие разворачивается в 1977 году, когда ученые исследуют паранормальные явления. В центре сюжета физик и специалист по телекинезу и гипнозу, который сталкивается с силой, в которую невозможно поверить. В то же время его дочь Анна обнаруживает у себя смертельно опасный дар.

Режиссером выступает Константин Максимов, известный по «Легенде Феррари» и «Несокрушимому».

Главные роли исполняют: Владислав Абашин, Николай Добрынин, Ольга Погодина, Алевтина Майер, Евгений Коряковский и Алексей Онежен.

Премьера состоится 7 сентября.