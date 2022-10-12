«Это были длинные месяцы» — вышла новая анимационная короткометражка по Valorant

Команда Valorant представила анимационную короткометражку, посвященную новому герою соревновательного шутера — Харбору.
По сюжету это наемник из Индии, который однажды находит древние артефакты, позволяющие ему управлять стихией воды, после чего на героя открывает охоту его собственный напарник.
Riot Games описывает Харбора как агента-контроллера, который управляет водой, чтобы защищать союзников и давать отпор противникам.
Герой появится в игре со стартом нового сезона — 18 октября.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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