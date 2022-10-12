«Это были длинные месяцы» — вышла новая анимационная короткометражка по Valorant

Команда Valorant представила анимационную короткометражку, посвященную новому герою соревновательного шутера — Харбору.

По сюжету это наемник из Индии, который однажды находит древние артефакты, позволяющие ему управлять стихией воды, после чего на героя открывает охоту его собственный напарник.

Riot Games описывает Харбора как агента-контроллера, который управляет водой, чтобы защищать союзников и давать отпор противникам.

Герой появится в игре со стартом нового сезона — 18 октября.