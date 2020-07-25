Это что, Ктулху? Вышел новый трейлер «Страны Лавкрафта»

HBO представил новый трейлер «Страны Лавкрафта», в котором впервые показали одного из чудовищ — оно сильно напоминает Ктулху!
В основе сериала одноименный роман Мэтта Раффа. По сюжету Аттикус Фриман колесит по Америке в поисках своего отца, сталкиваясь попутно то с расизмом, то с монстрами.
Шоураннером выступила Миша Грин, приложившая руку к «Сынам анархии». А главные роли сыграли Джонатан Мэйджерс, Джерни Смоллет-Белл, Кортни Вэнс и Майкл Кеннет Уильямс.
«Страна Лавкрафта» стартует 16 августа.
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Шоу стартует в августе.
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