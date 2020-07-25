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    Новости

    Это что, Ктулху? Вышел новый трейлер «Страны Лавкрафта»

    25 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    25.07.2020
    4505
    0 минут на чтение
    Это что, Ктулху? Вышел новый трейлер «Страны Лавкрафта»

    HBO представил новый трейлер «Страны Лавкрафта», в котором впервые показали одного из чудовищ — оно сильно напоминает Ктулху!

    В основе сериала одноименный роман Мэтта Раффа. По сюжету Аттикус Фриман колесит по Америке в поисках своего отца, сталкиваясь попутно то с расизмом, то с монстрами.

    Шоураннером выступила Миша Грин, приложившая руку к «Сынам анархии». А главные роли сыграли Джонатан Мэйджерс, Джерни Смоллет-Белл, Кортни Вэнс и Майкл Кеннет Уильямс.

    «Страна Лавкрафта» стартует 16 августа.

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    Шоу стартует в августе.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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