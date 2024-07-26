«Это как удар топором по голове» — продюсер «Мадам Паутины» о реакции на фильм

«Мадам Паутина» стала катастрофой, что косвенно подтвердил продюсер ленты Лоренцо ди Бонавентура во время SDCC 2024.
В беседе с ComicBook он отметил, что реакция на премьеру была похожа на «удар топором по голове». Планов на сиквел, как и заявляли ранее в THR, пока нет.
У меня нет никаких идей [относительно сиквела «Мадам Паутины»]. Я правда не знаю. Это был душераздирающий опыт.
Жестокость провала вынуждает сосредоточиться на следующем фильме. И я не хочу повторения этого опыта.
«Мадам Паутина» заработала в мировом прокате чуть больше 100 млн долларов при бюджете в 80-100 млн. На Rotten Tomatoes у картины всего 11% «свежести».
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