«Это как удар топором по голове» — продюсер «Мадам Паутины» о реакции на фильм

«Мадам Паутина» стала катастрофой, что косвенно подтвердил продюсер ленты Лоренцо ди Бонавентура во время SDCC 2024.

В беседе с ComicBook он отметил, что реакция на премьеру была похожа на «удар топором по голове». Планов на сиквел, как и заявляли ранее в THR, пока нет.

У меня нет никаких идей [относительно сиквела «Мадам Паутины»]. Я правда не знаю. Это был душераздирающий опыт. Жестокость провала вынуждает сосредоточиться на следующем фильме. И я не хочу повторения этого опыта.

«Мадам Паутина» заработала в мировом прокате чуть больше 100 млн долларов при бюджете в 80-100 млн. На Rotten Tomatoes у картины всего 11% «свежести».