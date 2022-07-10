«Это катастрофа»: российские продюсеры про принудительное лицензирование фильмов и сериалов

В рамках «Российской креативной недели» прошла дискуссия «Новые рынки онлайн-кинотеатров: что ждет индустрию кино», на которой была затронута тема принудительного лицензирования кино и сериалов. В ходе беседы некоторые продюсеры выступили против такого способа выпуска в РФ зарубежных фильмов, о чём сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Например, гендиректор сервиса KION Игорь Мишин, выступая против данной инициативы, заявил, что принудительное лицензирование может стать причиной одинаковых каталогов онлайн-кинотеатров, что сведёт к нулю конкуренцию и их рыночное развитие:
Сергей Сельянов, руководитель кинокомпании «СТВ» и председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, также не поддержал идею принудительного лицензирования. Он выступает за то, чтобы сейчас государство поддержало кинотеатры, которые в будущем могут получать выручку от российского кинематографа.
На дискуссии отметили ещё одну важную проблему — пиратство. По мнению режиссёра и продюсера Сергея Сельянова, принудительное лицензирование фильмов способствует именно развитию пиратства, а государство не принимает никаких мер против этого:
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И пользоваться им они не собираются.
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