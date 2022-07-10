«Это катастрофа»: российские продюсеры про принудительное лицензирование фильмов и сериалов

В рамках «Российской креативной недели» прошла дискуссия «Новые рынки онлайн-кинотеатров: что ждет индустрию кино», на которой была затронута тема принудительного лицензирования кино и сериалов. В ходе беседы некоторые продюсеры выступили против такого способа выпуска в РФ зарубежных фильмов, о чём сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Например, гендиректор сервиса KION Игорь Мишин, выступая против данной инициативы, заявил, что принудительное лицензирование может стать причиной одинаковых каталогов онлайн-кинотеатров, что сведёт к нулю конкуренцию и их рыночное развитие: