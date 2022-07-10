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    Новости

    «Это катастрофа»: российские продюсеры про принудительное лицензирование фильмов и сериалов

    10 июля 2022
    10.07.2022
    1404
    2 минуты на чтение
    российские продюсеры о принудительном лицензировании кино и сериалов в РФ

    В рамках «Российской креативной недели» прошла дискуссия «Новые рынки онлайн-кинотеатров: что ждет индустрию кино», на которой была затронута тема принудительного лицензирования кино и сериалов. В ходе беседы некоторые продюсеры выступили против такого способа выпуска в РФ зарубежных фильмов, о чём сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

    Например, гендиректор сервиса KION Игорь Мишин, выступая против данной инициативы, заявил, что принудительное лицензирование может стать причиной одинаковых каталогов онлайн-кинотеатров, что сведёт к нулю конкуренцию и их рыночное развитие:

    Это диверсия, это катастрофа. Я отношусь к этому очень плохо, потому что это приведёт к большой проблеме для нас, российских онлайн-кинотеатров.

    Представьте, что мы допустим такую ситуацию: все мировые тайтлы в равном объёме присутствуют у всех у нас. Это что? Это рыночная ситуация? Нет. Когда у нас в рамках принудительного лицензирования станут одинаковые лицензионнные библиотеки, тогда мы выстроимся в очередь за государственными субсидиями, так как у нас не развивается бизнес.

    Сергей Сельянов, руководитель кинокомпании «СТВ» и председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, также не поддержал идею принудительного лицензирования. Он выступает за то, чтобы сейчас государство поддержало кинотеатры, которые в будущем могут получать выручку от российского кинематографа.

    Беспокоят кинотеатры. Мы тут сидим вместо того, чтобы в кинотеатрах сидеть. Они в это время переживают тяжелейший кризис, и если им не пойти на встречу — как зрительским рублем, так и с помощью государства — у нас кинотеатров может не остаться.

    […]

    Государство должно помочь кинотеатрам, чтобы не было параллельного импорта. Это его прямая ответственность. Деньги [требуются] не такие большие. Нужно пережить период 1-2 года, и российские фильмы будут приносить кинотеатрам порядка 20 миллиардов рублей — такой шанс есть.

    На дискуссии отметили ещё одну важную проблему — пиратство. По мнению режиссёра и продюсера Сергея Сельянова, принудительное лицензирование фильмов способствует именно развитию пиратства, а государство не принимает никаких мер против этого:

    Государство действительно проявляет легкомыслие и недальновидность в том, что не придаёт значение интеллектуальному достоянию.

    Всё это эфемерные с точки зрения наших руководителей субстанции. Хотя всё ровно наоборот. Но переубедить чрезвычайно сложно.

    Игорь Мишин подчеркнул, что пиратство наносит значительный урон онлайн-кинотеатрам:

    Позиция государства в этом вопросе не системная, не категоричная. Нет никакой борьбы с пиратством в Российской Федерации. По разным оценкам, пираты забирают от 50 до 100% потенциальной выручки онлайн-кинотеатров.

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    Российские онлайн-кинотеатры против принудительной лицензии фильмов и сериалов

     Дмитрий Кинский |  12.05.2022

    И пользоваться им они не собираются.

    Спецпредставитель президента РФ: кинотеатрам соти

    Спецпредставитель президента РФ: кинотеатрам стоит задуматься о параллельном прокате

     Дмитрий Кинский |  05.07.2022

    Или о принудительном лицензировании.

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