«Это конец твоей истории» — новый трейлер фэнтези «Девица» с Милли Бобби Браун

Netflix опубликовал полноценный трейлер фэнтезийного фильма «Девица» (или Damsel в оригинале).

Режиссером выступил Хуан Карлос Фреснадильо, снявший «28 недель спустя». Главную роль в фильме исполнила звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун.

По сюжету главная героиня выходит замуж за прекрасного принца, после чего королевская семья приносит ее в жертву дракону. Так что выпутываться из этой ситуации ей придется самой.

Премьера состоится 8 марта 2024 года.