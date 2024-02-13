«Это конец твоей истории» — новый трейлер фэнтези «Девица» с Милли Бобби Браун

Netflix опубликовал полноценный трейлер фэнтезийного фильма «Девица» (или Damsel в оригинале).
Режиссером выступил Хуан Карлос Фреснадильо, снявший «28 недель спустя». Главную роль в фильме исполнила звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун.
По сюжету главная героиня выходит замуж за прекрасного принца, после чего королевская семья приносит ее в жертву дракону. Так что выпутываться из этой ситуации ей придется самой.
Премьера состоится 8 марта 2024 года.
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