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    «Это конец твоей истории» — новый трейлер фэнтези «Девица» с Милли Бобби Браун

    13 февраля 2024
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    13.02.2024
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    «Это конец твоей истории» —

    Netflix опубликовал полноценный трейлер фэнтезийного фильма «Девица» (или Damsel в оригинале).

    Режиссером выступил Хуан Карлос Фреснадильо, снявший «28 недель спустя». Главную роль в фильме исполнила звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун.

    По сюжету главная героиня выходит замуж за прекрасного принца, после чего королевская семья приносит ее в жертву дракону. Так что выпутываться из этой ситуации ей придется самой.

    Премьера состоится 8 марта 2024 года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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