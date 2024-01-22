«Это не безумие!» — трейлер НФ-сериала «Созвездие»

Apple TV+ опубликовал трейлер оригинального научно-фантастического сериала «Созвездие» (или Constellation в оригинале).
В центре сюжета космонавтка, которая после катастрофы в космосе возвращается на Землю и обнаруживает, что «ключевые моменты ее жизни» изменились.
За постановку отвечает Мишель Макларен, работавшая над «Миром Дикого Запада» и «Лучше звоните Солу». А главную роль исполнила Нуми Рапас («Прометей» и «Девушка с татуировкой дракона»).
Премьера состоится 21 февраля.
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Редактор
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