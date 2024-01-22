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    «Это не безумие!» — трейлер НФ-сериала «Созвездие»

    22 января 2024
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    22.01.2024
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    «Это не безумие!» — трейлер НФ-фильма «Созвездие»

    Apple TV+ опубликовал трейлер оригинального научно-фантастического сериала «Созвездие» (или Constellation в оригинале).

    В центре сюжета космонавтка, которая после катастрофы в космосе возвращается на Землю и обнаруживает, что «ключевые моменты ее жизни» изменились.

    За постановку отвечает Мишель Макларен, работавшая над «Миром Дикого Запада» и «Лучше звоните Солу». А главную роль исполнила Нуми Рапас («Прометей» и «Девушка с татуировкой дракона»).

    Премьера состоится 21 февраля.

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