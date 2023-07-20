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    «Это портрет человеческого высокомерия» — критики в восторге от «Оппенгеймера»

    20 июля 2023
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    20.07.2023
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    1 минута на чтение
    «Это портрет человеческого высокомерия» — критики в восторге от «Оппенгеймера»

    19 июля крупные издания поделились своими рецензиями на «Оппенгеймера» Кристофера Нолана.

    Как нетрудно догадаться, критики обласкали новый фильм именитого режиссера. Прямо сейчас на сайте Metacritic у него 90 баллов из 100 возможных, а на Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 92%.

    Премьера состоится уже 21 июля — параллельно с высоко оцененной «Барби».

    The Washington Post:

    Как режиссер на пике мастерства, Нолан использовал свои потрясающие навыки не только для того, чтобы поразить и создать зрелище, но и для того, чтобы погрузить зрителей в главу истории, которая может показаться древней, но случалась буквально вчера.

    The Hollywood Reporter:

    Это большое, напористое, серьезное кинематографическое событие, которое сейчас практически исчезло из киностудий. Фильм полностью охватывает противоречия интеллектуального гиганта, который также был человеком с глубокими недостатками. Его наследие осложнялось его собственным неоднозначным отношением к прорывным достижениям, которые обеспечили ему место в учебниках истории.

    IGN:

    Биографический фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», не похожий ни на один из предыдущих, настолько же потрясающий, насколько ужасающий.

    Empire:

    Мастерски выстроенное исследование персонажей от великого режиссера, работающее на совершенно новом уровне. Фильм, который не просто смотришь, а с которым нужно считаться.

    Collider:

    «Оппенгеймер» — выдающееся достижение не только для Нолана, но и для всех участников. Это тот фильм, который заставляет вас ценить каждый аспект кинопроизводства, поражая тем, как это все сочетается.

    Time:

    Нолан превращает историю Оппенгеймера в нечто вроде эпической поэмы, сосредоточив внимание не только на его самом известном достижении, но и на всем, что случилось с ним впоследствии. Нолана, возможно, даже больше интересует Оппенгеймер как сложный и любознательный патриот.

    ScreenRant:

    «Оппенгеймер» — разрушительный портрет человеческого высокомерия перед лицом перемен. С одним из самых поразительных и ужасающих образов в карьере Нолана.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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