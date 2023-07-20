«Это портрет человеческого высокомерия» — критики в восторге от «Оппенгеймера»

19 июля крупные издания поделились своими рецензиями на «Оппенгеймера» Кристофера Нолана.

Как нетрудно догадаться, критики обласкали новый фильм именитого режиссера. Прямо сейчас на сайте Metacritic у него 90 баллов из 100 возможных, а на Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 92%.

Премьера состоится уже 21 июля — параллельно с высоко оцененной «Барби».

The Washington Post:

Как режиссер на пике мастерства, Нолан использовал свои потрясающие навыки не только для того, чтобы поразить и создать зрелище, но и для того, чтобы погрузить зрителей в главу истории, которая может показаться древней, но случалась буквально вчера.

The Hollywood Reporter:

Это большое, напористое, серьезное кинематографическое событие, которое сейчас практически исчезло из киностудий. Фильм полностью охватывает противоречия интеллектуального гиганта, который также был человеком с глубокими недостатками. Его наследие осложнялось его собственным неоднозначным отношением к прорывным достижениям, которые обеспечили ему место в учебниках истории.

IGN:

Биографический фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», не похожий ни на один из предыдущих, настолько же потрясающий, насколько ужасающий.

Empire:

Мастерски выстроенное исследование персонажей от великого режиссера, работающее на совершенно новом уровне. Фильм, который не просто смотришь, а с которым нужно считаться.

Collider:

«Оппенгеймер» — выдающееся достижение не только для Нолана, но и для всех участников. Это тот фильм, который заставляет вас ценить каждый аспект кинопроизводства, поражая тем, как это все сочетается.

Time:

Нолан превращает историю Оппенгеймера в нечто вроде эпической поэмы, сосредоточив внимание не только на его самом известном достижении, но и на всем, что случилось с ним впоследствии. Нолана, возможно, даже больше интересует Оппенгеймер как сложный и любознательный патриот.

ScreenRant: