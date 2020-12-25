Evangelion: 3.0 + 1.0: новый трейлер «ребилда»

В сети появился новый трейлер Evangelion: 3.0 + 1.0, приуроченный к скорому выходу финального «ребилда». Авторы показали несколько новых кадров, включая даже сражение Евы против Евы.

17 декабря команда отчиталась о завершении работы над мультфильмом — теперь уж сроки сдвигать не должны.

За постановку отвечает Хидэаки Анно, один из авторов оригинального «Евангелиона». Он же написал сценарий картины.

Предыдущие три части вышли в 2007, 2009 и 2012 годах соответственно. А четвёртую хотели выпустить ещё в 2015-м, однако у Анно был слишком плотный график, а без него команда не занималась картиной.

На экранах в Японии уже с 23 января.