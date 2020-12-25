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    Evangelion: 3.0 + 1.0: новый трейлер «ребилда»

    25 декабря 2020
    Кот-император
    25.12.2020
    439
    0 минут на чтение

    В сети появился новый трейлер Evangelion: 3.0 + 1.0, приуроченный к скорому выходу финального «ребилда». Авторы показали несколько новых кадров, включая даже сражение Евы против Евы.

    17 декабря команда отчиталась о завершении работы над мультфильмом — теперь уж сроки сдвигать не должны.

    За постановку отвечает Хидэаки Анно, один из авторов оригинального «Евангелиона». Он же написал сценарий картины.

    Предыдущие три части вышли в 2007, 2009 и 2012 годах соответственно. А четвёртую хотели выпустить ещё в 2015-м, однако у Анно был слишком плотный график, а без него команда не занималась картиной.

    На экранах в Японии уже с 23 января.

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    Кот-император
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