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    Fallout, «Люди Икс ’97» и «Сегун»: объявлены номинанты «Эмми-2024»

    18 июля 2024
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    18.07.2024
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    Fallout, «Люди Икс '97» и «Сегун»: объявлены номинанты «Эмми-2024»

    Вечером 17 июля были объявлены претенденты на главную телевизионную премию «Эмми-2024». Фантастики в этот раз оказалось немного, большая часть которой приходится на анимацию.

    Лидерами по числу номинаций оказались «Сегун» (25) и «Медведь» (23), а нашумевшая телеадаптация Fallout претендует на 16 статуэток.

    Лучший комедийный сериал

    • «Начальная школа „Эбботт“»
    • «Медведь»
    • «Умерь свой энтузиазм»
    • «Хитрости»
    • «Убийства в одном здании»
    • «Палм-Рояль»
    • «Псы резервации»
    • «Чем мы заняты в тени»

    Лучшая актриса в комедийном сериале

    • Кинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“»)
    • Айо Эдебири («Медведь»)
    • Селена Гомез («Убийства в одном здании»)
    • Майя Рудольф («Женщина при деньгах»)
    • Джин Смарт («Хитрости»)
    • Кристен Уиг («Палм-Рояль»)

    Лучший актер в комедийном сериале

    • Мэтт Берри («Чем мы заняты в тени»)
    • Ларри Дэвид («Умерь свой энтузиазм»)
    • Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
    • Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
    • Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

    Лучший мини-сериал или телефильм

    • «Олененок»
    • «Фарго» (5 сезон)
    • «Уроки химии»
    • «Рипли»
    • «Настоящий детектив: Страна ночи»

    Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

    • Джоди Фостер («Настоящий детектив: Страна ночи)
    • Бри Ларсон («Уроки химии»)
    • Джуно Темпл («Фарго, пятый сезон)
    • София Вергара («Грисельда»)
    • Наоми Уоттс («Вражда»)

    Лучший актер в мини-сериале или телефильме

    • Мэтт Бомер («Попутчики»)
    • Ричард Гэдд («Олененок»)
    • Джон Хэмм («Фарго», пятый сезон)
    • Том Холландер («Вражда»)
    • Эндрю Скотт («Рипли»)

    Лучший драматический сериал

    • «Корона»
    • Fallout
    • «Позолоченный век»
    • «Утреннее шоу»
    • «Мистер и миссис Смит»
    • «Сегун»
    • «Медленные лошади»
    • «Задача трёх тел»

    Лучшая актриса в драматическом сериале

    • Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
    • Кэрри Кун («Позолоченный век»)
    • Майя Эрскин («Мистер и миссис Смит»)
    • Анна Саваи («Сегун»)
    • Имелда Стонтон («Корона»)
    • Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)

    Лучший актер в драматическом сериале

    • Идрис Эльба («Захваченный рейс»)
    • Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»)
    • Уолтон Гоггинс (Fallout)
    • Гэри Олдман («Медленные лошади»)
    • Хироюки Санада («Сегун»)
    • Доминик Уэст («Корона»)

    Лучший анимационный сериал

    • «Голубоглазый самурай»
    • «Царство падальщиков»
    • «Симпсоны»
    • «Люди Икс ’97»

    Всех номинантов можно найти на сайте академии. 76-я церемония вручения «Эмми» состоится в Лос-Анджелесе ровно через два месяца, 15 сентября.

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