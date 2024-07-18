Fallout, «Люди Икс ’97» и «Сегун»: объявлены номинанты «Эмми-2024»

Вечером 17 июля были объявлены претенденты на главную телевизионную премию «Эмми-2024». Фантастики в этот раз оказалось немного, большая часть которой приходится на анимацию.
Лидерами по числу номинаций оказались «Сегун» (25) и «Медведь» (23), а нашумевшая телеадаптация Fallout претендует на 16 статуэток.
Лучший комедийный сериал
- «Начальная школа „Эбботт“»
- «Медведь»
- «Умерь свой энтузиазм»
- «Хитрости»
- «Убийства в одном здании»
- «Палм-Рояль»
- «Псы резервации»
- «Чем мы заняты в тени»
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Кинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“»)
- Айо Эдебири («Медведь»)
- Селена Гомез («Убийства в одном здании»)
- Майя Рудольф («Женщина при деньгах»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
- Кристен Уиг («Палм-Рояль»)
Лучший актер в комедийном сериале
- Мэтт Берри («Чем мы заняты в тени»)
- Ларри Дэвид («Умерь свой энтузиазм»)
- Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
- Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
Лучший мини-сериал или телефильм
- «Олененок»
- «Фарго» (5 сезон)
- «Уроки химии»
- «Рипли»
- «Настоящий детектив: Страна ночи»
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
- Джоди Фостер («Настоящий детектив: Страна ночи)
- Бри Ларсон («Уроки химии»)
- Джуно Темпл («Фарго, пятый сезон)
- София Вергара («Грисельда»)
- Наоми Уоттс («Вражда»)
Лучший актер в мини-сериале или телефильме
- Мэтт Бомер («Попутчики»)
- Ричард Гэдд («Олененок»)
- Джон Хэмм («Фарго», пятый сезон)
- Том Холландер («Вражда»)
- Эндрю Скотт («Рипли»)
Лучший драматический сериал
- «Корона»
- Fallout
- «Позолоченный век»
- «Утреннее шоу»
- «Мистер и миссис Смит»
- «Сегун»
- «Медленные лошади»
- «Задача трёх тел»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
- Кэрри Кун («Позолоченный век»)
- Майя Эрскин («Мистер и миссис Смит»)
- Анна Саваи («Сегун»)
- Имелда Стонтон («Корона»)
- Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)
Лучший актер в драматическом сериале
- Идрис Эльба («Захваченный рейс»)
- Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»)
- Уолтон Гоггинс (Fallout)
- Гэри Олдман («Медленные лошади»)
- Хироюки Санада («Сегун»)
- Доминик Уэст («Корона»)
Лучший анимационный сериал
- «Голубоглазый самурай»
- «Царство падальщиков»
- «Симпсоны»
- «Люди Икс ’97»
Всех номинантов можно найти на сайте академии. 76-я церемония вручения «Эмми» состоится в Лос-Анджелесе ровно через два месяца, 15 сентября.
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