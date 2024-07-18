Fallout, «Люди Икс ’97» и «Сегун»: объявлены номинанты «Эмми-2024»

Вечером 17 июля были объявлены претенденты на главную телевизионную премию «Эмми-2024». Фантастики в этот раз оказалось немного, большая часть которой приходится на анимацию.

Лидерами по числу номинаций оказались «Сегун» (25) и «Медведь» (23), а нашумевшая телеадаптация Fallout претендует на 16 статуэток.

Лучший комедийный сериал

«Начальная школа „Эбботт“»

«Медведь»

«Умерь свой энтузиазм»

«Хитрости»

«Убийства в одном здании»

«Палм-Рояль»

«Псы резервации»

«Чем мы заняты в тени»

Лучшая актриса в комедийном сериале

Кинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“»)

Айо Эдебири («Медведь»)

Селена Гомез («Убийства в одном здании»)

Майя Рудольф («Женщина при деньгах»)

Джин Смарт («Хитрости»)

Кристен Уиг («Палм-Рояль»)

Лучший актер в комедийном сериале

Мэтт Берри («Чем мы заняты в тени»)

Ларри Дэвид («Умерь свой энтузиазм»)

Стив Мартин («Убийства в одном здании»)

Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)

Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучший мини-сериал или телефильм

«Олененок»

«Фарго» (5 сезон)

«Уроки химии»

«Рипли»

«Настоящий детектив: Страна ночи»

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Джоди Фостер («Настоящий детектив: Страна ночи)

Бри Ларсон («Уроки химии»)

Джуно Темпл («Фарго, пятый сезон)

София Вергара («Грисельда»)

Наоми Уоттс («Вражда»)

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

Мэтт Бомер («Попутчики»)

Ричард Гэдд («Олененок»)

Джон Хэмм («Фарго», пятый сезон)

Том Холландер («Вражда»)

Эндрю Скотт («Рипли»)

Лучший драматический сериал

«Корона»

Fallout

«Позолоченный век»

«Утреннее шоу»

«Мистер и миссис Смит»

«Сегун»

«Медленные лошади»

«Задача трёх тел»

Лучшая актриса в драматическом сериале

Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)

Кэрри Кун («Позолоченный век»)

Майя Эрскин («Мистер и миссис Смит»)

Анна Саваи («Сегун»)

Имелда Стонтон («Корона»)

Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)

Лучший актер в драматическом сериале

Идрис Эльба («Захваченный рейс»)

Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»)

Уолтон Гоггинс (Fallout)

Гэри Олдман («Медленные лошади»)

Хироюки Санада («Сегун»)

Доминик Уэст («Корона»)

Лучший анимационный сериал

«Голубоглазый самурай»

«Царство падальщиков»

«Симпсоны»

«Люди Икс ’97»

Всех номинантов можно найти на сайте академии. 76-я церемония вручения «Эмми» состоится в Лос-Анджелесе ровно через два месяца, 15 сентября.