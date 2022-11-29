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    Фан: Пользователи пытаются научить нейросеть рисовать Карлсона

    29 ноября 2022
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    29.11.2022
    5853
    0 минут на чтение
    Фан: Пользователи пытаются научить нейросеть рисовать Карлсона

    Пользователи Midjourney заметили, что в базе данных нейросети, на удивление, нет изображений знаменитого Карлсона, персонажа сказок писательницы Астрид Лингрен. На это обратили внимание в телеграм-канале Ai Molodca, где пользователи исследуют возможности нейросети.

    «Мир фантастики» проверил запрос с формулировкой «Karlsson-on-the-Roof by Astrid Lindgren old cartoon style» в четвёртой версии Midjourney.

    Фан: Пользователи пытаются научить нейросеть рисовать Карлсона 1

    Нейросеть, верни пропеллер!

    Авторы канала Ai Molodca призвали пользователей воссоздать самое достоверное изображение Карлссона, основываясь на самостоятельных формулировках. И вот лишь несколько самых удивительных мужчин в расцвете сил — и многие даже с пропеллерами!

    (Промты — описания для соцсети — пользователи почти не раскрывали.) 

    Фан: Пользователи пытаются научить нейросеть рисовать Карлсона 6 Фан: Пользователи пытаются научить нейросеть рисовать Карлсона 4

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