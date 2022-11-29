Фан: Пользователи пытаются научить нейросеть рисовать Карлсона

Пользователи Midjourney заметили, что в базе данных нейросети, на удивление, нет изображений знаменитого Карлсона, персонажа сказок писательницы Астрид Лингрен. На это обратили внимание в телеграм-канале Ai Molodca, где пользователи исследуют возможности нейросети.
«Мир фантастики» проверил запрос с формулировкой «Karlsson-on-the-Roof by Astrid Lindgren old cartoon style» в четвёртой версии Midjourney.
Авторы канала Ai Molodca призвали пользователей воссоздать самое достоверное изображение Карлссона, основываясь на самостоятельных формулировках. И вот лишь несколько самых удивительных мужчин в расцвете сил — и многие даже с пропеллерами!
(Промты — описания для соцсети — пользователи почти не раскрывали.)
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