Фанаты Hollow Knight устали ждать новостей о Silksong, поэтому хотят «пожертвовать» сабреддитом

Фанаты Hollow Knight настолько устали ждать новостей о Silksong, что в шутку заявили о готовности «пожертвовать» сабреддитом игры, если разработчики не прервут молчание до конца февраля.

Вскоре после этого к сообществу HW присоединился даже сабреддит Deltarune, который тоже готов пожертвовать собой, чтобы привлечь вниманием Team Cherry.

Напомним, в последний раз игру показывали в июне 2022 года. Тогда разработчики заявили, что релиз состоится в течение 12 месяцев. Однако этого не произошло.

Подождите, вы реально хотите удалить саб? Я думал, это была шутка