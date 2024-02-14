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    Фанаты Hollow Knight устали ждать новостей о Silksong, поэтому хотят «пожертвовать» сабреддитом

    14 февраля 2024
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    14.02.2024
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    Фанаты Hollow Knight устали ждать новостей о Silksong, поэтому хотят «пожертвовать» сабреддитом

    Фанаты Hollow Knight настолько устали ждать новостей о Silksong, что в шутку заявили о готовности «пожертвовать» сабреддитом игры, если разработчики не прервут молчание до конца февраля.

    Вскоре после этого к сообществу HW присоединился даже сабреддит Deltarune, который тоже готов пожертвовать собой, чтобы привлечь вниманием Team Cherry.

    Напомним, в последний раз игру показывали в июне 2022 года. Тогда разработчики заявили, что релиз состоится в течение 12 месяцев. Однако этого не произошло.

    Подождите, вы реально хотите удалить саб? Я думал, это была шутка

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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