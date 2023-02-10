Фанаты требуют возродить «Снайдерверс». А сам Зак Снайдер, похоже, этого не хочет

В последнее время фанаты Зака Снайдера требуют от Warner Bros. Discovery, чтобы корпорация возродила «Снайдерверс» и продала права на нее Netflix.
На фоне изменений в киновселенной DC в соцсетях даже появился соответствующий хэштег — #sellsnyderversetonetflix.
Есть, правда, один нюанс. Ни Netflix, ни сам Зак Снайдер, работающий с онлайн-кинотеатром, в этом не заинтересованы.
Об этом рассказал Джеймс Ганн, который недавно общался с режиссером:
Должен сказать, это самый идиотский хэштег за все время. Во-первых, Netflix не проявил к этому интереса. Но мы обсудили другие вещи. Во-вторых, сам Зак Снайдер не проявил к этому интереса. Кажется, он доволен тем, чем сейчас занимается. И да, мы тоже с ним разговаривали.
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