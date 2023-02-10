Фанаты требуют возродить «Снайдерверс». А сам Зак Снайдер, похоже, этого не хочет

В последнее время фанаты Зака Снайдера требуют от Warner Bros. Discovery, чтобы корпорация возродила «Снайдерверс» и продала права на нее Netflix.

На фоне изменений в киновселенной DC в соцсетях даже появился соответствующий хэштег — #sellsnyderversetonetflix.

Есть, правда, один нюанс. Ни Netflix, ни сам Зак Снайдер, работающий с онлайн-кинотеатром, в этом не заинтересованы.

Об этом рассказал Джеймс Ганн, который недавно общался с режиссером: