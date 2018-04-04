Продолжаем рассказывать про самую интересную фантастическую музыку прошедшего месяца. В мартовской подборке — разнообразный фолк, сразу три титана метал-сцены, немного ретровейва и ностальгии, очень жуткий саундтрек, а также целая пачка анимированных клипов и ролик от нейросети.

Кроме того, мы снова публикуем анонсы концертов на апрель. Уже скоро нас ждут выступления Акиры Ямаоки, Abbath, Therion, Pain, Combichrist, «Арии», «Мельницы» и других исполнителей. Если в вашем городе намечается фантастический концерт — пишите нам!

Напоминаем, что наш список не претендует на всеохватность и субъективен от начала до конца. Если вы наткнулись на интересный релиз и хотите им поделиться, обязательно расскажите о нём в нашем паблике ВКонтакте через «Предложить новость» или запостите у себя подборку с хештегом #РадиоМИРФ. А в разделе «Аудиозаписи» вы можете найти все наши плейлисты с фантастической музыкой — мы собрали уже немаленькую коллекцию!

Прошлый выпуск Фантастическая музыка: что мы слушали в феврале 2018 Две грандиозные метал-оперы, рэп-пластинка, вдохновлённая супергеройским боевиком, альбом от короля ретровейва и полная запись мюзикла по Dragonlance.

Музыкальные альбомы

Judas Priest — Firepower

Жанр: хеви-метал

Короли метал-сцены возвращаются с уже восемнадцатым студийным альбомом! Записью Firepower руководили опытные продюсеры. Том Эллом работал с группой в 80-е годы, в «золотой век» хеви-метала, а за плечами Энди Снипа — опыт записи с Megadeth и Arch Enemy. Пластинка получилась мощной и внушительной, но некоторых поклонников Judas Priest наверняка расстроит вторичность звучания — всё это как будто было в альбомах 1970-х, 1980-х и 1990-х годов.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/5089800">FIREPOWER</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/171309">Judas Priest</a> на Яндекс.Музыке

Хелависа — Люцифераза

Жанр: фолк-рок

Новый альбом Натальи О’Шей получился на редкость разношёрстным. На пластинку вошли как её собственные песни, так и каверы на группы «Калинов мост» («Как ветра осенние») и «Пикник» («Немного огня»), а также новая версия «Дракона» из репертуара «Мельницы». Кроме того, в записи принял участие музыкант Сергей Вишняков, вместе с которым Хелависа стала активно использовать электронные инструменты. Сама исполнительница описывает пластинку так:

«Люцифераза» — это не только новый альбом, это новая планета в мироздании, которое я исследую и создаю. На планете Люцифераза сосуществуют колонисты с Земли и местные формы жизни. Они могут любить, страдать, воевать, летать, они помнят земные песни и имена и создают собственные, новые.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/5079119">Люцифераза</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/359556">Хелависа</a> на Яндекс.Музыке

Retröxx — Face Your Demons

Жанр: ретровейв

Неожиданную новинку в ностальгическом жанре подарила нам венгерская команда Retröxx. Родина композиторов уже не в первый раз знакомит нас с достойными исполнителями рейтровейва (Lazerpunk, Neon Droid и Quixotic тоже из Венгрии). На мини-альбоме всего пять экспериментальных композиций — к классическому звучанию синтезатора в духе 80-х примешиваются то записи разговоров, то мощные гитарные риффы. Теперь ждём полноформатную пластинку!

Primordial — Exile Amongst the Ruins

Жанр: блэк-метал, фолк-метал

Exile Amongst The Ruins — девятый полноформатный альбом ирландской группы Primordial. Никакого весёлого фолка, танцевальных мелодий и заигрываний с лепреконами — только суровое мрачное звучание, в котором слышится стремление к прогрессивному стилю. Фронтмен Алан Аверилл почти не использует экстремальный вокал — и хорошо: его запоминающийся голос стал визитной карточкой группы. Яростнее и трагичнее прочих звучит заглавная песня, на которую музыканты сняли клип. Вот как они комментируют эту историю:

Это простая история. Она о судьбе солдата — нечто подобное происходило во всём мире множество раз, будет происходить и в дальнейшем. История разворачивается в Ирландии около 100 лет назад. Не больше, не меньше. Они — призраки. Мы — руины.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4921346">Exile Amongst the Ruins</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/1175411">Primordial</a> на Яндекс.Музыке

Sequestered Keep — The Vale of Ruined Towers

Жанр: dungeon synth

Американский проект Sequestered Keep — титаны жанра «данжен-синт». На днях они представили уже шестнадцатую пластинку, в которой вновь приглашают прогуляться по сказочному королевству, изучить древние подземелья и пройтись по заброшенным руинам. Это, что называется, фэнтези-музыка высшего сорта. Мерно гудящие синты, перезвоны колокольчиков, звенящие трели струнных… и преисполненные торжественности, величия и светлой грусти мелодии, которые уносят слушателя в страну фантазий и снов.

Спасибо за наводку читателю Харальду Бьёрнсону.

Sol Invictus — Necropolis

Жанр: неофолк, дарк-фолк

Группа патриарха английского дарк-фолка Тони Уэйкфорда выпустила пластинку, которая для Sol Invictus может стать последней. Её настроение соответствует обложке и названию: меланхолия сквозит из каждой ноты. Идеальное музыкальное сопровождение для прогулок дождливой весной (или поздней осенью) или для чтения историй про Джека-потрошителя. Рекомендуется слушать целиком.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4998294">Necropolis</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/2869675">Sol Invictus</a> на Яндекс.Музыке

Sojourner — The Shadowed Road

Жанр: атмосферный блэк-метал

Второй альбом международной команды, продолжающей дело Summoning и Saor. Мелодичный и очень лиричный блэк-метал без ураганных барабанов и визжащих гитар, два вида мужского экстремального вокала и чистый голос гитаристки Хлои Брэй. Если существует блэк-метал для расслабленных мечтаний, то это он.

Monster Magnet — Mindfucker

Жанр: стоунер-рок

Бодрый стоунер для ценителей жанра от прожжённых американцев, когда-то давших имя одной из Людей Икс. Группа не меняла звучание на протяжении последних десяти лет, и десятый альбом с традиционным маскотом-быком на обложке не разочарует преданных поклонников.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4956280">Mindfucker</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/192125">Monster Magnet</a> на Яндекс.Музыке

Саундтреки

Junkie XL — «Tomb Raider: Лара Крофт»

Том Холкенборг и дикие пустоши — сочетание, которое отлично выстрелило в «Безумном Максе». В новой экранизации «Лары Крофт» композитор вновь делает ставку на барабаны, подчёркивая опасности, которые ежеминутно угрожают исследовательнице на затерянном острове. Но вместе с тем Junkie XL экспериментирует и с синтезаторами, добавляя в композиции надрывающуюся электронику. Вот здесь можно посмотреть процесс работы над саундтреком.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/5064459">«Tomb Raider: Лара Крофт»</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/48244">Junkie XL</a> на Яндекс.Музыке

Читайте также «Tomb Raider: Лара Крофт» не хуже фильмов с Джоли Новая экранизация так же передаёт дух современных игр про Лару, как фильмы 2000-х — атмосферу старых игр. Но при этом быть знакомым с игрой совершенно не обязательно.

Ben Salisbury & Geoff Barrow — Annihilation

Работать над музыкой к «Аннигиляции» Алекс Гарленд позвал дуэт Бена Солсбери и Джеффа Бэрроу, которые писали саундтрек к его прошлой работе — «Из машины». Результат получился ошеломительным — это завораживающая и жуткая электроника, которая очень точно передаёт атмосферу изменившегося мира и столкновения с неизведанным. Глубокий дроун трека The Bear нагнетает животный ужас в той самой сцене с медведем, а звуки в композиции The Alien вызывают дрожь. Что-то подобное испытываешь, когда слышишь, как когти скребут по школьной доске.

Читайте также «Аннигиляция»: что так потрясло зрителей? Фильм, который студия не рискнула выпустить в прокат, оказался вовсе не таким уж заумным. Просто люди отвыкли от фантастики, которая не даёт всех ответов.

Alan Silvestri — «Первому игроку приготовиться»

Первоначально композитором фильма должен быть стать Джон Уильямс, однако в июле прошлого года мы узнали, что он ушёл писать музыку для другого фильма Спилберга — «Секретное досье». Позже студия обратилась к Алану Сильвестри. Кому, как не автору музыки к трилогии «Назад в будущее», писать саундтрек для «Первому игроку приготовиться», где фигурирует DeLorean! Некоторые зрители отмечали, что композиции получились несколько вторичными и словно повторяют музыку из классической кинофантастики. Но ведь так и задумано — весь этот фильм построен на отсылках! Даже в музыку они спрятаны — например, в Looking for a Truck можно услышать тему Годзиллы.

Видеозапись с полным саундтреком на YouTube уже удалили, и просто послушать в открытом доступе песни нельзя. Альбом можно приобрести на Amazon или Apple Music, а вот здесь можно послушать лицензированные для фильма треки.

Читайте также «Первому игроку приготовиться» — это признание в любви на языке кино Стивен Спилберг не просто отлично передал ностальгический дух романа. Он кое в чём даже улучшил эту историю, сделав из неё один из самых зрелищных фантастических боевиков.

Клипы и видео

GUNSHIP — Ar3mis & Parzival

Ещё один взгляд на события «Первому игроку приготовиться». Британские ретровейверы показали свою версию экранизации. По сюжету она немного отличается от книги и фильма, но выглядит потрясающе и отлично передаёт дух 1980-х. А всё благодаря пиксель-арту, в котором очень органично смотрятся классические видеоигры типа Adventure.

Rick and Morty x Run The Jewels: Oh Mama

Соскучились по новым композициям от хип-хоп-дуэта Run the Jewels? Соскучились по новым сериям Рика и Морти? Если хотя бы один раз ответили «да», то этот клип был снят специально для вас. Короткий ролик выглядит как маленький эпизод сериала. Пользователи ютуба уже окрестили эту историю Rick In Black — из-за официальных костюмов, которые носили герои фильма «Люди в чёрном».

Sabaton — Kingdom Come: Deliverance

Кроссовер, который мы заслужили! Шведские металлисты опубликовали клип на одну из своих композиций — Kingdom Come: Deliverance, кавер группы Manowar. В основу ролика легли кадры из одноимённой видеоигры, которая вышла в феврале этого года. Жёсткая и мощная песня идеально легла на кадры из Kingdom Come. Надеемся, Sabaton запишут ещё пару композиций к игре.

Читайте также Kingdom Come: Deliverance: прекрасная игра, ужасные баги Потенциально отличная RPG, но сейчас её прохождение сводится к борьбе с глюками.

Мумий Тролль — Милота

По словам группы, новый клип — это «экранизация» ещё одной песни с их нового альбома «Восток Х СевероЗапад», который вышел в феврале. В его основу легла концепция мономифа — архетипичный сюжет о герое, который отправляется навстречу приключениям и побеждает монстра. На первый взгляд может показаться, что перед нами экранизация наркотического трипа, но на самом деле видеоряд помогала создавать нейросеть.

Jon Hopkins — Emerald Rush

Новый альбом музыканта-электронщика Джона Хопкинса выйдет лишь в мае этого года, а пока композитор подогревает интерес красивыми роликам и тизерами. В феврале он опубликовал вот такой поразительно красивый клип на безымянную песню, а в марте выпустил видео на композицию Emerald Rush. Хопкинс уже давно работает с группой Coldplay как продюсер, но иногда уделяет время и сольному проекту в жанре электроники. Его прошлый альбом Immunity вышел пять лет назад.

Batmetal Forever

Лучший подарок ко Дню дурака нам сделал канал с анимационными роликами ArhyBES, который прославился клипами про Бэтмена-металлиста. Batmetal Forever — третья часть крышесносных и безумных приключений Тёмного рыцаря, в которой нам показывают настоящего сурового Бэтмена, а не посредственность из фильмов DC! А ещё создатели клипа, видимо, решили переплюнуть картину «Первому игроку приготовиться» и собрали ещё больше отсылок, чем раньше.

Концерты апреля Abbath (блэк-метал от бывшего участника Immortal) 10 апреля, вт: Санкт-Петербург, Opera Concert Club

11 апреля, ср: Москва, Arbat Hall

13 апреля, пт: Самара, «Звезда»

14 апреля, сб: Краснодар, Strike Arena

15 апреля, вск: Ярославль, « Китайский Летчик Джао Да » Akira Yamaoka с оркестром (композитор-инструменталист, автор музыки к Silent Hill) 20 апреля, пт: Санкт-Петербург, Aurora Concert Hall

21 апреля, сб: Москва, ГлавClub GreenConcert (ex-YotaSpace)

22 апреля, вс: Екатеринбург, Tele-Club

24 апреля, вт: Краснодар, Филармония им. Пономаренко Amenra (дум-метал) 27 апреля, пт: Санкт-Петербург, «Зал Ожидания»

28 апреля, сб: Москва, «Клуб Город» Angra (пауэр-метал) 20 апреля, пт: Москва, «Клуб Город» Combichrist (индастриал) 29 апреля, вс: Санкт-Петербург, «Зал Ожидания»

30 апреля, пн: Москва, RED De/Vision (синти-поп) 21 апреля, сб: Москва, ZIL Arena

22 апреля, вск: Санкт-Петербург, Opera Concert Club Helloween Punpkins United Tour (пауэр-метал) 7 апреля, сб: Москва, Adrenaline Stadium Igorr (барокко, неоклассика, брейк-кор, металл) 23 апреля, пн: Москва, «Клуб Город»

24 апреля, вт: Санкт-Петербург, MOD Orphaned Land (ближневосточный прогрессивный фолк-метал) 13 апреля, пт: Санкт-Петербург, Opera Concert Club

14 апреля, вт: Москва, ZIL Arena Pain (индастриал-метал) 10 апреля, вт: Иркутск, «Дикая лошадь»

12 апреля, чт: Красноярск, The MODS Bar

14 апреля, сб: Томск, «Театро»

15 апреля, вс: Новосибирск, лофт-парк «Подземка»

16 апреля, пн: Барнаул, «Фараон»

17 апреля, вт: Омск, Angar

18 апреля, ср: Екатеринбург, Teleclub

19 апреля, чт: Санкт-Петербург, «Зал Ожидания»

20 апреля, пт: Москва, Arbat Hall Ragnar Ólafsson (инструменталист) 7 апреля, сб: Санкт-Петербург, The Place

8 апреля, вс: Москва, Scandinavia Club Rainbow (воссоединение с Ричи Блэкмором) 8 апреля, вс: Москва, СК «Олимпийский»

11 апреля, ср: Санкт-Петербург, Ледовый дворец The Devil & The Universe (дарк-эмбиент) 30 апреля, пн: Москва, РОК ХАУС Therion (симфо-метал) 12 апреля, чт: Москва, ГлавClub GreenConcert

13 апреля, пт: Санкт-Петербург, «Зал Ожидания» Thirty Seconds to Mars (альтернативный рок) 27 апреля, пт: Санкт-Петербург, СКК Петербургский

28 апреля, сб: Москва, СК «Олимпийский» Youth Code (индастриал, EBM) 4 апреля, ср: Москва, «16 тонн»

5 апреля, чт: Санкт-Петербург, MOD Catharsis (пауэр-метал) 26 апреля, чт: Санкт-Петербург, Клуб Opera

28 апреля, сб: Москва, RED «Ария» (хеви-метал) 12 апреля, чт: Саратов, Театр драмы

14 апреля, сб: Керчь, ДК «Корабел»

15 апреля, вс: Симферополь, ДКП

16 апреля, пн: Севастополь, СЦКиИ

22 апреля, вс: Москва, Crocus City Hall

24 апреля, вт: Воронеж, Event Hall «Мельница» (фолк-рок, блюз-рок) 11 апреля, ср: Белгород, ЦМИ

12 апреля, чт: Тула, Областной центр молодёжи

13 апреля, пт: Воронеж, Event-Hall

14 апреля, сб: Курск, «Мега Гринн» «Тролль гнёт ель» (фолк-рок) 12 апреля, чт: Пенза, FRAU GROSS

13 апреля, пт: Саратов, MACHINE HEAD

14 апреля, сб: Тамбов, «БАЛАМУТ»

15 апреля, вс: Калуга, бар «MAЖОР» «Эпидемия» (пауэр-метал) 4 апреля, ср: Пермь, «Кама»

5 апреля, чт: Уфа, Club XI

6 апреля, пт: Ульяновск, «Шипр»

8 апреля, вс: Ярославль, « Китайский Летчик Джао Да »

» 14 апреля, сб: Сергиев Посад, ДК Гагарина

19 апреля, чт: Ставрополь, BRO

20 апреля, пт: Краснодар, SGT. PEPPER’S BAR

21 апреля, сб: Ростов-на-Дону, Rave Club

22 апреля, вс: Волгоград, Kristall