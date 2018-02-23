А вы знакомы с нашим вторым лайв-проектом «Фантастический подкаст»? Не путать с еженедельными передачами из студии «Мир фантастики Live»! Если пропустили, то обязательно послушайте хотя бы один из трёх вышедших выпусков.

«Мир фантастики» — это больше, чем один город и одна страна. В нашем журнале работают сотни талантливых людей из разных уголков мира, и теперь вы можете их услышать. Фантастический подкаст придумали двое ведущих из Красноярска: Павел, наш постоянный автор (настольные игры и сериалы), и Дмитрий (он же Велон Хорт), диктор и звукооператор. Подкаст отличается от стримов в редакции — выбранные темы будут тесно связаны с последними материалами авторов-гостей.

В последнее время из-за технических сложностей подкаст не выходил, но совсем скоро радиопередача вернётся с новыми гостями и темами. И мы просим вас, дорогие читатели, предложить в комментариях самые интересные, на ваш взгляд, темы! До этого мы обсуждали последние новости, бесконечные ремейки и киновселенные, а также ностальгировали по 2007 году. Как видите, темы могут совершенно любыми.

А ещё расскажите, кого из наших авторов или редакторов вы бы хотели услышать в эфире? А может стоит пригласить какого-нибудь особого гостя? Напишите и мы примем к сведению!