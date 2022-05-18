«ФантЛаб» запустил сбор средств

Администрация сайта «Лаборатория фантастики» («ФантЛаб») объявила, что запускает сбор средств — они пойдут на оплату аренды серверов и на развитие в части кода.
Основная возможность поддержать — в формате подписки на Boosty. Сейчас доступна только опция за 100 рублей. Поддержавшие участники могут получить значок в профиль на сайте. Какие-то другие опции и награды пока обсуждаются.
Кроме того, в посте администрация указала реквизиты для единовременных выплат. И дополнительно можно заказать малотиражные издания, выпускаемые «ФантЛабом» (книги Кларка Эштона Смита и Майкла Ши). Отдельно доступны мерч вроде скретч-постера с «Fantlab рекомендует: 100 книг». Постер ранее выпускали в прошлом году, теперь готов второй тираж.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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