«ФантЛаб» запустил сбор средств

Администрация сайта «Лаборатория фантастики» («ФантЛаб») объявила, что запускает сбор средств — они пойдут на оплату аренды серверов и на развитие в части кода.

Основная возможность поддержать — в формате подписки на Boosty. Сейчас доступна только опция за 100 рублей. Поддержавшие участники могут получить значок в профиль на сайте. Какие-то другие опции и награды пока обсуждаются.

Кроме того, в посте администрация указала реквизиты для единовременных выплат. И дополнительно можно заказать малотиражные издания, выпускаемые «ФантЛабом» (книги Кларка Эштона Смита и Майкла Ши). Отдельно доступны мерч вроде скретч-постера с «Fantlab рекомендует: 100 книг». Постер ранее выпускали в прошлом году, теперь готов второй тираж.