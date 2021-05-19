Фауна и кастинг: команда сериала «Этерна» ответила на три вопроса читателей

В марте-апреле мы в сообществе «ВКонтакте» предложили вам задавать вопросы съёмочной команде сериала «Этерна» по книгам Веры Камши «Отблески Этерны». В комментариях было много интересных вопросов, из которых потом пришлось выбирать три самых интересных голосованием. И вот теперь нам прислали ответы вместе с небольшим бонусом — публикуем!

В официальной группе сериала указано, что выход первой серии запланирован на конец лета 2021 года. Поясните, пожалуйста, что под этим подразумевается: будет показан только пилот и лишь затем продолжатся съёмки сезона в целом — или же в конце лета мы увидим именно премьерную серию уже отснятого к тому моменту первого сезона?

На данный момент ответить финально, когда будет показана премьерная серия первого сезона, на 100% мы не можем. В первую очередь это связано с тем, что ведутся переговоры со стриминговыми платформами, от них будет очень многое зависеть. Надеемся наши планы сбудутся.

Планируется ли ввести в сериал специфическую кэртианскую фауну? В частности — киркорелл и ызаргов. Будет ли для них использован хромакей или же, по примеру Джорджа Лукаса, предпочтение будет отдано механизмам и куклам?

В книге есть разработанная фауна, и если у нас появится возможность ее использовать — мы, конечно, это сделаем. На текущий момент мы не знаем, будут это механические куклы или CGI-прорисовка (кстати, в современном кинематографе CGI всегда взаимодействует с механическими фигурами). Реализация этого вопроса зависит от большого количества факторов. В том числе, экономических.

В тизере мы увидели Павла Крайнова в роли Рокэ Алвы, а в сериале он воплотит Робера Эпинэ. Расскажите, пожалуйста, о других неожиданностях итогового кастинга: на какие ещё роли прослушивались актёры сериала? Можете ли вы озвучить несколько критериев, ставших ключевыми при выборе того или иного актёра?

Мы можем рассказать про то, как отбирали актеров на роли унаров. Молодые люди проходили по кросс-кастингу. То есть мы просматривали актера и прикидывали, может ли он сыграть одного из унаров, без заранее определенной роли. Один из важных моментов, на которые обращали внимание, — это необычная внешность актеров и актерский талант. Далее мы смотрели кто из артистов на роль какого из персонажей больше подходит и заодно оценивали, как актеры смотрятся вместе в едином ансамбле. В унары мы намеренно не брали масштабно медийных актеров, чтобы их предыдущие образы не влияли на восприятие их зрителями.

Небольшое видео со съёмок